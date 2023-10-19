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بكين تنتقد واشنطن لعرقلتها تبني قرار مجلس الأمن الدولي بشأن فلسطين

10/19/2023 7:16:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت ماو نينغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، إن بلادها تشعر بخيبة أمل لأن الولايات المتحدة منعت مجلس الأمن الدولي من تبني مشروع قرار حول القضية الفلسطينية.


وأضافت المتحدثة الصينية، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "تشعر الصين بخيبة أمل عميقة لأن الولايات المتحدة منعت مجلس الأمن الدولي، من تبني مشروع قرار بشأن القضية الفلسطينية".
يوم الاثنين الماضي، لم يتمكن مجلس الأمن الدولي من تبني مشروع القرار الإنساني الذي قدمته روسيا حول وقف إطلاق النار بين غزة وإسرائيل.


وذكرت الوثيقة أن "مجلس الأمن الدولي، يدعو إلى وقف فوري دائم لإطلاق النار لأسباب إنسانية ويشدد على ضرورة التقيد به".


ولم يحصل مشروع القرار على الأصوات التسعة المطلوبة. وصوتت خمس دول لصالح الوثيقة، وأربع عارضتها، وامتنعت ست عن التصويت.

RT

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