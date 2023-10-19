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التربية: صرف رواتب معلمي الاضافي لشهر أيلول اليوم

10/19/2023 7:16:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه تم تحويل مستحقات العاملين في التعليم الإضافي في مدارس الأردنيين /سوريين والمراكز المسائية/ سوريين والمخيمات ورياض الأطفال إلى البنوك.


ودعت الوزارة المعلمين المستحقين إلى مراجعة البنوك وذلك لاستلام مستحقاتهم المالية اليوم الخميس.


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