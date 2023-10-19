التربية: صرف رواتب معلمي الاضافي لشهر أيلول اليوم

التربية: صرف رواتب معلمي الاضافي لشهر أيلول اليوم
التاريخ
10/19/2023 7:16:14 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه تم تحويل مستحقات العاملين في التعليم الإضافي في مدارس الأردنيين /سوريين والمراكز المسائية/ سوريين والمخيمات ورياض الأطفال إلى البنوك.
ودعت الوزارة المعلمين المستحقين إلى مراجعة البنوك وذلك لاستلام مستحقاتهم المالية اليوم الخميس.
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