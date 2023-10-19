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325 ديناراً سعر ليرة الذهب الانجليزية بالأردن اليوم الخميس

10/19/2023 7:16:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ارتفع سعر ليرة الذهب من عيار21 بانواعها الانجليزي والرشادي بالاردن اليوم الخميس بمقدار ستة دنانير لتصل ( الليرة الانجليزية بوزن 8 غرامات إلى 325 دينارا والليرة الرشادية بوزن 7 غرامات إلى 285 ديناراً ) ، وفقًا لأمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، سليم ديب.

واشار ديب لـ "الوكيل الاخباري" ان سعر اونصة الذهب بلغ اليوم 1952 دولارا في التداولات العالمية .

وارتفعت اسعار الذهب بالاردن اليوم نصف دينار للغرام ، حيث بلغ سعر غرام الذهب 21 عند 40 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 38.5 للشراء منهم

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