325 ديناراً سعر ليرة الذهب الانجليزية بالأردن اليوم الخميس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ارتفع سعر ليرة الذهب من عيار21 بانواعها الانجليزي والرشادي بالاردن اليوم الخميس بمقدار ستة دنانير لتصل ( الليرة الانجليزية بوزن 8 غرامات إلى 325 دينارا والليرة الرشادية بوزن 7 غرامات إلى 285 ديناراً ) ، وفقًا لأمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، سليم ديب.
واشار ديب لـ "الوكيل الاخباري" ان سعر اونصة الذهب بلغ اليوم 1952 دولارا في التداولات العالمية .
وارتفعت اسعار الذهب بالاردن اليوم نصف دينار للغرام ، حيث بلغ سعر غرام الذهب 21 عند 40 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 38.5 للشراء منهم
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