الصحة الفلسطينية: لا مخزون للأدوية في كل مستشفيات غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال متحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية إن 4 مستشفيات و14 مركزا للرعاية الأولية خرجوا عن الخدمة بسبب القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.
وأكد خلال تصريحات صحفية أنه لا مخزون للأدوية في كل مستشفيات قطاع غزة قائلا "نخشى نفادها نهائيا قريبا".
وتابع "الانتهاكات الإسرائيلية أدت إلى استشهاد 44 وإصابة 70 من أفراد الطواقم الطبية".
وطالب المجتمع الدولي بتعجيل إدخال المستلزمات الطبية ومختلف الاحتياجات للقطاع.
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