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الصحة الفلسطينية: لا مخزون للأدوية في كل مستشفيات غزة

10/19/2023 7:16:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال متحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية إن 4 مستشفيات و14 مركزا للرعاية الأولية خرجوا عن الخدمة بسبب القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.
وأكد خلال تصريحات صحفية أنه لا مخزون للأدوية في كل مستشفيات قطاع غزة قائلا "نخشى نفادها نهائيا قريبا".

وتابع "الانتهاكات الإسرائيلية أدت إلى استشهاد 44 وإصابة 70 من أفراد الطواقم الطبية".
وطالب المجتمع الدولي بتعجيل إدخال المستلزمات الطبية ومختلف الاحتياجات للقطاع.

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