آلاف المتظاهرين يحتجون أمام رئاسة الحكومة البريطانية دعماً لغزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - احتشد آلاف الأشخاص في وقفة احتجاجية أمام مقر رئاسة الحكومة البريطانية في لندن مساء يوم أمس الأربعاء.
وقالت صحيفة الديلي ميل، اليوم الخميس، إن آلاف الأشخاص شاركوا بوقفة احتجاجية لتأبين ضحايا الغارة الجوية على مستشفى المعمداني في مدينة غزة وجميع الفلسطينيين الذين قتلوا في الغارات الجوية الإسرائيلية خلال الأيام الأخيرة، و للاحتجاج على دعم الحكومة البريطانية للاحتلال.
وأضافت الصحيفة أن المشاركين حملوا لافتات تطالب بـ "اوقفوا المذبحة" و" اوقفوا قصف غزة" و "الحرية لفلسطين".
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