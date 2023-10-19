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آلاف المتظاهرين يحتجون أمام رئاسة الحكومة البريطانية دعماً لغزة

10/19/2023 7:16:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - احتشد آلاف الأشخاص في وقفة احتجاجية أمام مقر رئاسة الحكومة البريطانية في لندن مساء يوم أمس الأربعاء.


وقالت صحيفة الديلي ميل، اليوم الخميس، إن آلاف الأشخاص شاركوا بوقفة احتجاجية لتأبين ضحايا الغارة الجوية على مستشفى المعمداني في مدينة غزة وجميع الفلسطينيين الذين قتلوا في الغارات الجوية الإسرائيلية خلال الأيام الأخيرة، و للاحتجاج على دعم الحكومة البريطانية للاحتلال.


وأضافت الصحيفة أن المشاركين حملوا لافتات تطالب بـ "اوقفوا المذبحة" و" اوقفوا قصف غزة" و "الحرية لفلسطين".

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