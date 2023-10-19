تركيا : لن نسمح للسفن الحربية من الدخول إلى البحر الأسود

MENAFN - Al Wakeel News)صرّحت وزارة الدفاع التركية أن تركيا ستواصل تنفيذ اتفاقية مونترو بعناية ومسؤولية، والتي تمنع دخول السفن الحربية إلى مضيق البلاد.



وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان، اليوم الخميس: "من المهم الحفاظ على الاستقرار والتوازن في البحر الأسود في إطار مبدأ "المسؤولية الإقليمية"، وفي هذا الاتجاه سنواصل تنفيذ اتفاقية مونترو بعناية ومسؤولية".



ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، استخدمت تركيا الصلاحيات الممنوحة بموجب اتفاقية مونترو وحظرت مرور السفن الحربية عبر مضائقها.



سبوتنيك