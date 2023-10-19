تركيا : لن نسمح للسفن الحربية من الدخول إلى البحر الأسود

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
صرّحت وزارة الدفاع التركية أن تركيا ستواصل تنفيذ اتفاقية مونترو بعناية ومسؤولية، والتي تمنع دخول السفن الحربية إلى مضيق البلاد.
وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان، اليوم الخميس: "من المهم الحفاظ على الاستقرار والتوازن في البحر الأسود في إطار مبدأ "المسؤولية الإقليمية"، وفي هذا الاتجاه سنواصل تنفيذ اتفاقية مونترو بعناية ومسؤولية".
ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، استخدمت تركيا الصلاحيات الممنوحة بموجب اتفاقية مونترو وحظرت مرور السفن الحربية عبر مضائقها.
سبوتنيك
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