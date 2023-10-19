Thursday, 19 October 2023 05:45 GMT

تركيا : لن نسمح للسفن الحربية من الدخول إلى البحر الأسود

10/19/2023 7:16:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- صرّحت وزارة الدفاع التركية أن تركيا ستواصل تنفيذ اتفاقية مونترو بعناية ومسؤولية، والتي تمنع دخول السفن الحربية إلى مضيق البلاد.


وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان، اليوم الخميس: "من المهم الحفاظ على الاستقرار والتوازن في البحر الأسود في إطار مبدأ "المسؤولية الإقليمية"، وفي هذا الاتجاه سنواصل تنفيذ اتفاقية مونترو بعناية ومسؤولية".


ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، استخدمت تركيا الصلاحيات الممنوحة بموجب اتفاقية مونترو وحظرت مرور السفن الحربية عبر مضائقها.

سبوتنيك

MENAFN19102023000208011052ID1107270629

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث