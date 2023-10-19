كتائب القسام تقصف عسقلان المحتلة برشقة صاروخية

كتائب القسام تقصف عسقلان المحتلة برشقة صاروخية
التاريخ
10/19/2023 7:16:13 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب القسام عن قصف عسقلان المحتلة برشقة صاروخية اليوم الخميس.
ويواصل الجيش الإسرائيلي في اليوم الـ13 من حربه على غزة قصف المناطق السكنية والمدنيين .
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