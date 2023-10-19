السعودية يسرا جزار تحقق المركز الأول في تحدي باها أبوظبي فئة T4

(MENAFN
- Asdaf News)
جدة – أصداف نيوز:
حققت المتسابقة السعودية يسرا جزار فوزها الأول في تحدي باها أبوظبي في نسخته الأولى كأول متسابقة سعودية تشارك في هذا الرالي الذي نظمه مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية في تلال سويحان بمنطقة العين.
وأثبتت المتسابقة السعودية يسرا قوة شخصيتها والتزامها بتقديم أفضل أداء بصعودها إلى منصة التتويج في فئة T4 بعد أن حلت في المركز الأول في الجولة الأولى من هذه البطولة التي تتكون من 4 جولات، وستقام الجولة الثانية يوم 17 ديسمبر من هذا العام 2023، والجولتين الثالثة والرابعة ستنطلق في مطلع العام القادم 2024.
كما أكدت أن هذا الإنجاز هو نتاج عمل متكامل من كافة أعضاء الفريق وخصوصا زميلي الملاح السعودي خالد البكر، وأضافت أنها تسعى إلى المحافظة على هذا التفوق في الجولات الثلاث المتبقية، كما تسعى هي وفريقها لتحقيق المزيد من الإنجازات في مختلف البطولات من أجل رفع اسم الوطن عاليا.
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