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السعودية يسرا جزار تحقق المركز الأول في تحدي باها أبوظبي فئة T4

10/19/2023 6:36:02 AM
(MENAFN- Asdaf News)

جدة – أصداف نيوز:

حققت المتسابقة السعودية يسرا جزار فوزها الأول في تحدي باها أبوظبي في نسخته الأولى كأول متسابقة سعودية تشارك في هذا الرالي الذي نظمه مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية في تلال سويحان بمنطقة العين.

وأثبتت المتسابقة السعودية يسرا قوة شخصيتها والتزامها بتقديم أفضل أداء بصعودها إلى منصة التتويج في فئة T4 بعد أن حلت في المركز الأول في الجولة الأولى من هذه البطولة التي تتكون من 4 جولات، وستقام الجولة الثانية يوم 17 ديسمبر من هذا العام 2023، والجولتين الثالثة والرابعة ستنطلق في مطلع العام القادم 2024.

كما أكدت أن هذا الإنجاز هو نتاج عمل متكامل من كافة أعضاء الفريق وخصوصا زميلي الملاح السعودي خالد البكر، وأضافت أنها تسعى إلى المحافظة على هذا التفوق في الجولات الثلاث المتبقية، كما تسعى هي وفريقها لتحقيق المزيد من الإنجازات في مختلف البطولات من أجل رفع اسم الوطن عاليا.

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