هجوم بمسيرتين على قاعدة التنف الأمريكية في سوريا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعرضت قاعدة التنف الأمريكية شمال شرق سوريا لإطلاق صاروخين، استنادا إلى معلومات أولية.
وكان مسؤولان أميركيان قال لرويترز، أمس الأربعاء، إن الجيش الأميركي أحبط هجوما استهدف قواته في العراق واعترض طائرتين مسيرتين قبل أن تصلا إلى هدفهما.
ووضعت القاعدة في حالة تأهب قصوى عقب الهجوم، فيما تحلق طائرات ومروحيات عسكرية أمريكية في سماء المنطقة .
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