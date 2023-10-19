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هجوم بمسيرتين على قاعدة التنف الأمريكية في سوريا

10/19/2023 6:13:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعرضت قاعدة التنف الأمريكية شمال شرق سوريا لإطلاق صاروخين، استنادا إلى معلومات أولية.


وكان مسؤولان أميركيان قال لرويترز، أمس الأربعاء، إن الجيش الأميركي أحبط هجوما استهدف قواته في العراق واعترض طائرتين مسيرتين قبل أن تصلا إلى هدفهما.


ووضعت القاعدة في حالة تأهب قصوى عقب الهجوم، فيما تحلق طائرات ومروحيات عسكرية أمريكية في سماء المنطقة .


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