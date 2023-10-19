التعامل مع 1200 حالة اسعافية خلال 24 ساعة
التاريخ
10/19/2023 6:13:46 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الــ 24 ساعة الماضية مع (1200) حالة إسعافية مختلفة وبمعدل زمن الاستجابة (7:14) دقيقة، حيث تم إجراء اللازم لهم وتأمين وصولهم إلى المستشفيات.
وقالت المديرية، في نشرتها اليومية، إنه تم التعامل مع (75) حادث إنقاذ وبمعدل زمن الاستجابة (7:24) دقيقة، و(71) حادث إطفاء وبمعدل زمن الاستجابة (8:10) دقيقة.
MENAFN19102023000208011052ID1107269600
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.