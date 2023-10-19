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فيديو- نشطاء يديرون ظهورهم للسفيرة الأمريكية في جلسة استماع اممية

10/19/2023 6:13:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أدار عشرات النشطاء الأمريكيين ظهورهم بشكل استعراضي، للسفيرة الأمريكية ميشيل تايلور خلال جلسة استماع للأمم المتحدة في جنيف.


بهذا الشكل عبر النشطاء عن احتجاجهم، خلال حديث السفيرة الأمريكية أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الأربعاء، عن عدم كفاية الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة في هذا المجال.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس (AP)، أن الحادثة وقعت خلال جلسة استماع في لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بشأن الوضع في الولايات المتحدة.

واختتمت تايلور كلمتها بالقول إن الولايات المتحدة "تضرب مثالا بشفافيتها وانفتاحها وتواضعها في معالجة تحديات حقوق الإنسان الخاصة بها". ووفقا للوكالة، أثارت هذه الكلمات احتجاج النشطاء، ونهض العشرات من مقاعدهم وأداروا ظهورهم للسفيرة الأمريكية.


يشار إلى أنه حضر هذه الفعالية، نشطاء يناهضون التمييز في الولايات المتحدة، ومن بينهم ممثلون عن الشعوب الأصلية ومدافعون عن الحقوق الإنجابية.


وبحسب الوكالة، كانت هذه هي أول مراجعة مقررة لسجل حقوق الإنسان في الولايات المتحدة من قبل لجنة مختصة تابعة للأمم المتحدة منذ تسع سنوات.


تقوم لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بمراجعة دورية، لمدى احترام حقوق الإنسان من قبل جميع البلدان التي وقعت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966.


وفي الوقت الحالي، تم التصديق على هذه الاتفاقية من قبل 173 دولة، بما في ذلك روسيا.

روسيا اليوم


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