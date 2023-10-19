مئات شاحنات المساعدات تنتظر الدخول بعد اتفاق السيسي وبايدن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تنتظر آلاف الأطنان من مساعدات الإغاثة المرسلة إلى سكان غزة على متن الشاحنات، الخميس، أمام معبر رفح الحدودي أو في مدينة العريش بشمال سيناء في مصر، للسماح بدخولها إلى القطاع المحاصر غداة اتفاق بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والأميركي جو بايدن.
ومنذ السابع من أكتوبر يتعرض قطاع غزة إلى قصف متواصل وحصار كامل من جانب الاحتلال.
وأدى القصف الاسرائيلي المتواصل إلى استشهاد 3478 شخصاً على الأقل معظمهم من الاطفال والنساء. سكاي نيوز
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