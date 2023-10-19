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مئات شاحنات المساعدات تنتظر الدخول بعد اتفاق السيسي وبايدن

10/19/2023 6:13:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تنتظر آلاف الأطنان من مساعدات الإغاثة المرسلة إلى سكان غزة على متن الشاحنات، الخميس، أمام معبر رفح الحدودي أو في مدينة العريش بشمال سيناء في مصر، للسماح بدخولها إلى القطاع المحاصر غداة اتفاق بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والأميركي جو بايدن.
ومنذ السابع من أكتوبر يتعرض قطاع غزة إلى قصف متواصل وحصار كامل من جانب الاحتلال.
وأدى القصف الاسرائيلي المتواصل إلى استشهاد 3478 شخصاً على الأقل معظمهم من الاطفال والنساء. سكاي نيوز




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