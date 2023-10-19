لعظام قوية.. 10 مكسرات وفواكه جافة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يمكن أن يكون تناول الفواكه الجافة طريقة رائعة لتعزيز صحة العظام بسبب محتواها الغني بالعناصر الغذائية، بما يشمل الكاليسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم والفيتامينات المختلفة .وتقدم المكسرات والفواكه الجافة العشرة التالية فوائد صحية بشكل خاص لتقوية العظام:1. اللوزيعد اللوز مصدرًا غنيًا بالكاليسيوم والمغنيسيوم وفيتامين E. ويوفر العناصر الغذائية الأساسية لصحة العظام، كما أنه معروف بمحتواه من البروتين.



2. عين الجمل

يحتوي عين الجمل على نسبة عالية من أحماض أوميغا-3 الدهنية، والتي لها خصائص مضادة للالتهابات ويمكن أن تفيد صحة العظام. وتشتمل على المنغنيز الذي يدعم تكوين العظام والتمعدن.



3. التين

يشتهر التين بأنه مصدر جيد للكاليسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم، وهي معادن حيوية للحفاظ على كثافة العظام وقوتها.

4. التمر

إن التمر غني بالبوتاسيوم، مما يساعد على منع فقدان الكاليسيوم عن طريق البول. كما أنه يحتوي على المغنيسيوم والمنغنيز، مما يدعم صحة العظام ويمنع هشاشة العظام.



5. مشمش مجفف

يمد المشمش المجفف الجسم بنسبة عالية من فيتامين K، الذي يلعب دورا هاما في تمعدن العظام وامتصاص الكاليسيوم. كما يشتمل على البوتاسيوم والمغنيسيوم.



6. البرقوق المخفف

يُعرف البرقوق المجفف، أو القراصيا، بمحتواه العالي من الألياف وهو مصدر جيد لفيتامين K والبورون، مما يساعد في منع فقدان العظام.



7. الزبيب

نظرًا لأن الزبيب غني بالبورون والبوتاسيوم، فإنه ضروري لصحة العظام. يساعد البورون الجسم على الاحتفاظ بالكاليسيوم والمغنيسيوم، مما يدعم قوة العظام بشكل عام.

8. الكاجو

يتميز الكاجو بأنه مصدر جيد للمغنيسيوم والفوسفور. يلعب المغنيسيوم دورًا حيويًا في صحة العظام من خلال المساعدة في امتصاص الكاليسيوم وتمعدن العظام.

9. الفستق

يحتوي الفستق على الكاليسيوم والمغنيسيوم والفوسفور. تساهم هذه المعادن في تقوية العظام ودعم بنيتها بشكل عام.



10. الصنوبر

تحتوي حبوب الصنوبر على المنغنيز، وهو معدن يساعد في تكوين العظام وصيانتها، كما أنها تحتوي على الحديد الذي يدعم نقل الأكسجين في مجرى الدم، مما يعزز صحة العظام بشكل عام.

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