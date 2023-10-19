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لافروف يلتقي زعيم كوريا الشمالية في بيونغ يانغ

10/19/2023 6:13:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقبل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون اليوم الخميس، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في العاصمة بيونغ يانغ.
أفادت بذلك وزارة الخارجية الروسية للصحفيين، مضيفة أن الاجتماع استمر أكثر من ساعة بقليل.
ووصل لافروف إلى كوريا الشمالية أمس الأربعاء في زيارة تستغرق يومين، وتأتي بعد شهر على زيارة كيم إلى الشرق الأقصى الروسي ولقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مطار "فوستوشني" الفضائي في مقاطعة أمور.

RT

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