لافروف يلتقي زعيم كوريا الشمالية في بيونغ يانغ

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقبل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون اليوم الخميس، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في العاصمة بيونغ يانغ.
أفادت بذلك وزارة الخارجية الروسية للصحفيين، مضيفة أن الاجتماع استمر أكثر من ساعة بقليل.
ووصل لافروف إلى كوريا الشمالية أمس الأربعاء في زيارة تستغرق يومين، وتأتي بعد شهر على زيارة كيم إلى الشرق الأقصى الروسي ولقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مطار "فوستوشني" الفضائي في مقاطعة أمور.
RT
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