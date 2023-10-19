بايدن يلقي خطاباً اليوم الخميس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
يلقي الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، خطابا إلى الشعب الأمريكي بشأن مواصلة دعم أوكرانيا وإسرائيل، وفقا لمسؤولين في الإدارة الأمريكية.
ويأتي الخطاب الذي سيلقيه بايدن من المكتب البيضاوي، عشية طلب البيت الأبيض من الكونغرس 100 مليار دولار لتقديم المساعدات إلى أوكرانيا وإسرائيل وتايوان وكذلك الموارد للحدود الأمريكية مع المكسيك ، ومن المتوقع أن يؤكد على أن دعم أوكرانيا وإسرائيل مسألة تتعلق بالأمن القومي الأمريكي في وقت يقف فيه العالم عند منعطف طرق، ووفقا لأحد المسؤولين: "الرئيس سوف يوضح أن تكلفة التقاعس ستكون أعلى بكثير".
سي ان ان
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