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بايدن يلقي خطاباً اليوم الخميس

10/19/2023 6:13:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يلقي الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، خطابا إلى الشعب الأمريكي بشأن مواصلة دعم أوكرانيا وإسرائيل، وفقا لمسؤولين في الإدارة الأمريكية.

ويأتي الخطاب الذي سيلقيه بايدن من المكتب البيضاوي، عشية طلب البيت الأبيض من الكونغرس 100 مليار دولار لتقديم المساعدات إلى أوكرانيا وإسرائيل وتايوان وكذلك الموارد للحدود الأمريكية مع المكسيك ، ومن المتوقع أن يؤكد على أن دعم أوكرانيا وإسرائيل مسألة تتعلق بالأمن القومي الأمريكي في وقت يقف فيه العالم عند منعطف طرق، ووفقا لأحد المسؤولين: "الرئيس سوف يوضح أن تكلفة التقاعس ستكون أعلى بكثير".

سي ان ان

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