ملك الأردن يتوجه إلى مصر للقاء السيسي

MENAFN - Palestine News Network ) القاهرة/PNN- قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، إن القاهرة ستشهد اليوم قمة مصرية أردنية.

ولم يذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية المزيد من التفاصيل حول القمة المقرر عقدها اليوم بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني ملك الأردن.

وتأتي القمة في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن أن نظيره المصري عبد الفتاح السيسي وافق على فتح معبر رفح الحدودي مع غزة للسماح بإدخال دفعة أولى من شاحنات المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

وقال بايدن للصحافيين بعد اتصاله هاتفيا بنظيره المصري من على متن الطائرة الرئاسية أثناء عودته من زيارة لإسرائيل، "إن السيسي وافق على السماح بمرور ما يصل إلى 20 شاحنة كبداية".

وشدد الرئيس الأمريكي على أهمية دخول المساعدات إلى قطاع غزة، مؤكدا للصحافيين أنه كان "صريحا جدا مع الإسرائيليين" في ما يتعلق بهذا الموضوع.

وكانت السلطات المصرية قد رفضت تخصيص معبر رفح لعبور الأجانب فقط، وطالبت بتسهيل وصول وعبور المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، حيث طالبت واشنطن السلطات المصرية بفتح المعبر للسماح لحملة جوازات السفر الأجنبية، وبخاصة الأمريكية، من مغادرة القطاع.

وكان من المقرر أن يتوجه بايدن من إسرائيل إلى الأردن الأربعاء لعقد قمة رباعية مع العاهل الأردني والرئيسين المصري والفلسطيني لكن هذه القمة ألغيت بعد قصف طال مستشفى في غزة وأثار غضبا عارما في العديد من الدول.