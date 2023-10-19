إسرائيل ترصد سقوط قذائف وصواريخ قادمة من لبنان

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه رصد تسع عمليات لإطلاق قذائف من لبنان باتجاه إسرائيل خلال الساعات الاثنتي عشرة الأخيرة، مضيفًا أنه تم إطلاق عدة صواريخ مضادة للدروع من لبنان باتجاه إسرائيل في الفترة ذاتها.

وتابع الجيش الإسرائيلي في منشور عبر منصة "إكس": "قمنا بالرد على مصادر النيران من الأرض اللبنانية، وحيّدنا خلية إرهابية باستخدام طائرة مسيرة خلال الساعات الماضية".

من جهته قال سلاح الجو الإسرائيلي إنه "استهدف موقعًا لحزب الله أُطلقت منه صواريخ مضادة للدبابات".

وكانت صفارات الإنذار دوّت في وقت سابق الأربعاء في شمال إسرائيل، ليعلن الجيش الإسرائيلي أن "تسع قذائف عبرت الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل".

فيما أعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء، أنّه قتل أربعة مهاجمين على الأقل خلال محاولة تسلّل على حدوده مع لبنان.

يأتي ذلك في وقت يخشى فيه المجتمع الدولي احتدام وتوسع المواجهات بين ميليشيا حزب الله والجيش الإسرائيلي الذي أكد المتحدث باسمه "دانيال هغاري" الثلاثاء، أنهم "في حالة تأهّب ويقظة في الشمال، إذا ارتكب حزب الله خطأً جسيمًا، سنردّ بقوة كبيرة".

وتحسبًا منها لأيّ تصعيد بدأت إسرائيل في إجلاء آلاف السكان من 28 مستوطنة شمال البلاد، بعد الاشتباكات الدائرة مؤخرًا على حدودها مع لبنان، والتي خلّفت نحو عشرين قتيلاً على الجانب اللبناني، معظمهم من المقاتلين، ومنهم صحفي في وكالة رويترز ومدنيان اثنان.