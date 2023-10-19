إسرائيل ترصد سقوط قذائف وصواريخ قادمة من لبنان

(MENAFN
- Palestine News Network )
الداخل المحتل/PNN- أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه رصد تسع عمليات لإطلاق قذائف من لبنان باتجاه إسرائيل خلال الساعات الاثنتي عشرة الأخيرة، مضيفًا أنه تم إطلاق عدة صواريخ مضادة للدروع من لبنان باتجاه إسرائيل في الفترة ذاتها.
وتابع الجيش الإسرائيلي في منشور عبر منصة "إكس": "قمنا بالرد على مصادر النيران من الأرض اللبنانية، وحيّدنا خلية إرهابية باستخدام طائرة مسيرة خلال الساعات الماضية".
من جهته قال سلاح الجو الإسرائيلي إنه "استهدف موقعًا لحزب الله أُطلقت منه صواريخ مضادة للدبابات".
وكانت صفارات الإنذار دوّت في وقت سابق الأربعاء في شمال إسرائيل، ليعلن الجيش الإسرائيلي أن "تسع قذائف عبرت الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل".
فيما أعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء، أنّه قتل أربعة مهاجمين على الأقل خلال محاولة تسلّل على حدوده مع لبنان.
يأتي ذلك في وقت يخشى فيه المجتمع الدولي احتدام وتوسع المواجهات بين ميليشيا حزب الله والجيش الإسرائيلي الذي أكد المتحدث باسمه "دانيال هغاري" الثلاثاء، أنهم "في حالة تأهّب ويقظة في الشمال، إذا ارتكب حزب الله خطأً جسيمًا، سنردّ بقوة كبيرة".
وتحسبًا منها لأيّ تصعيد بدأت إسرائيل في إجلاء آلاف السكان من 28 مستوطنة شمال البلاد، بعد الاشتباكات الدائرة مؤخرًا على حدودها مع لبنان، والتي خلّفت نحو عشرين قتيلاً على الجانب اللبناني، معظمهم من المقاتلين، ومنهم صحفي في وكالة رويترز ومدنيان اثنان.
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