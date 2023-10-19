منع إدخال أعلام فلسطين وإسرائيل لملاعب الدوري الإنجليزي

منع إدخال أعلام فلسطين وإسرائيل لملاعب الدوري الإنجليزي
التاريخ
10/19/2023 6:13:15 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
لندن/PNN- قالت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) إنه لن يتم السماح بدخول ملاعب الدوري الإنجليزي لكرة القدم بداية من الأسبوع المقبل بأعلام فلسطين وإسرائيل.
وذلك ضمن محاولات منع استغلال مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم من قبل جماهير طرفي الصراع للتعبير عن احتجاجهما فإنه لن يتم السماح بإدخال العلمين.
MENAFN19102023000205011050ID1107269592
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.