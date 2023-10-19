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منع إدخال أعلام فلسطين وإسرائيل لملاعب الدوري الإنجليزي

10/19/2023 6:13:15 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) لندن/PNN- قالت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) إنه لن يتم السماح بدخول ملاعب الدوري الإنجليزي لكرة القدم بداية من الأسبوع المقبل بأعلام فلسطين وإسرائيل.

وذلك ضمن محاولات منع استغلال مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم من قبل جماهير طرفي الصراع للتعبير عن احتجاجهما فإنه لن يتم السماح بإدخال العلمين.


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