الموجز 111

(MENAFN
- Palestine News Network )
وزارة الصحة في قطاع غزة، تعلن إرتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الــــــ13 على التوالي،
إلى أكثر من 3500 شهيد، وإصابة أكثر من 12 ألف شخص، غالبيتهم من الأطفال والنساء.
وزيرة الصحة د. مي الكيلة، تعلن خروج 3 مستشفيات عن الخدمة بشكل كامل، وتضرر 25 آخر بشكل جزئي
إرتقاء ثلاثة شهداء برصاص قوات الاحتلال، ما يرفع عدد شهداء الضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر إلى 69 شهيدا.
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قوات الاحتلال الإسرائيلي، طوقا عسكريا مشددا على مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، ومنعت التجول فيه، ودفعت بآلياتها وجرافاتها عند مداخله ومحيطه.
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الرئيس الأميركي جو بايدن أن نظيره المصري عبد الفتّاح السيسي، وافق على فتح معبر رفح الحدودي مع غزة للسماح بإدخال دفعة أولى من شاحنات المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.
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المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات يقول، إن مواطنة (26 عاما)، قُتلت بإطلاق نار باتجاه مركبتها في حي
الطيرة بمدينة رام الله. والشرطة والاجهزة الامنية تباشرات اجراءاتلاالبحث والتحري
توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الخميس، غائما جزئيا لطيفا نهارا وباردا نسبيا إلى بارد ليلا، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق،
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