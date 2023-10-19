الموجز 111

MENAFN - Palestine News Network ) وزارة الصحة في قطاع غزة، تعلن إرتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الــــــ13 على التوالي،إلى أكثر من 3500 شهيد، وإصابة أكثر من 12 ألف شخص، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

وزيرة الصحة د. مي الكيلة، تعلن خروج 3 مستشفيات عن الخدمة بشكل كامل، وتضرر 25 آخر بشكل جزئي

إرتقاء ثلاثة شهداء برصاص قوات الاحتلال، ما يرفع عدد شهداء الضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر إلى 69 شهيدا.

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قوات الاحتلال الإسرائيلي، طوقا عسكريا مشددا على مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، ومنعت التجول فيه، ودفعت بآلياتها وجرافاتها عند مداخله ومحيطه.

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الرئيس الأميركي جو بايدن أن نظيره المصري عبد الفتّاح السيسي، وافق على فتح معبر رفح الحدودي مع غزة للسماح بإدخال دفعة أولى من شاحنات المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

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المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات يقول، إن مواطنة (26 عاما)، قُتلت بإطلاق نار باتجاه مركبتها في حي

الطيرة بمدينة رام الله. والشرطة والاجهزة الامنية تباشرات اجراءاتلاالبحث والتحري

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الخميس، غائما جزئيا لطيفا نهارا وباردا نسبيا إلى بارد ليلا، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق،