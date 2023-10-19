«جيتكس» جزء من الصورة

المشاركة الواسعة في الدورة الـ 43 لمعرض «جيتكس جلوبال» المتخصص في مجال التكنولوجيا، والتي بلغت 6000 جهة عرض تعكس المكانة الرائدة، التي بلغها هذا الحدث الفريد على المستوى العالمي، والثقة التي بات يتمتع بها، حتى تتدافع الدول، والشركات العاملة في مجال التكنولوجيا، من أجل نيل شرف الوجود والمشاركة فيه.

لا شك في أن هذا الحضور البارز يعكس قدرة دبي على استقطاب كبرى الشركات، حتى باتت مركزاً رئيسياً للأعمال والابتكار في منطقة الشرق الأوسط.

وهذا وضع طبيعي ومنطقي لدبي، وفق استراتيجية الإمارة، ورؤية قيادتها الحكيمة، التي استثمرت بشكل كبير في تطوير بنيتها التحتية والتقنية، وعزّت فيها بيئة الأعمال التكنولوجية.

وبكل هدوء، وبعيداً عن الكلمات ذات المدلول العاطفي، فإن «جيتكس» ومتوالية نجاحه وتطوره دورة تلو أخرى لا ينفصل عن محيطه العام، في ظل بيئة جاذبة للاستثمار، فمن واقع الأرقام الرسمية، التي أعلن عنها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، ولي عهد دبي

قبل أيام فإن اقتصاد دبي حقق نمواً 3.2%، خلال النصف الأول من العام الجاري، بقيمة إجمالية بلغت 223.8 مليار درهم.



ووجود معرض «جيتكس» في دبي يعزز مكانتها وجهة رائدة للتكنولوجيا وفرص الأعمال، كما يجذب انتباه الشركات الكبرى والمستثمرين العالميين، الذين يبحثون عن فرص للتوسع والشراكة في المنطقة.

وإذا كنّا دوماً ما نقول: إن دبي بلا شبيه ولا مثيل فإن ما نذهب إليه لا يناقض ما قاله صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،رعاه الله، أثناء زيارته للمعرض عن أوجه الشبه الكبير بين «جيتكس» ودبي! ذلك أن «جيتكس» صار

بعضاً من دبي، وجزءاً من صورة أعمق وأشمل إذا تم ضمها إلى جوار بعضها بعضاً، لتظهر لنا دبي بكامل رونقها.

وكيف لا ترتبط بدبي، وقد كان أول معرض «جيتكس» في دبي سنة 1981، واستمر ليومنا هذا، فقد وضعت لنفسها ومنذ سنوات مبكرة استراتيجية ورؤية أن تبلغ القمة، وأن تتربع عليها منفردة !

فلا يكاد يمر يوم دون حدث مهم، تواكب به الإمارة المتغيرات العالمية، والأدوات التكنولوجية وكل ما يخص الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، في إطار توجهها نحو المستقبل، فالمراقب لما يجري على أرض دبي يحق له أن يلهث إذا ما أراد متابعة عجلة دورانها وتطورها، حتى أصبحت لدى من يعشقون أوطانهم قدوة يتمنون أن يروا في بلدانهم نسخة مكررة من دبي !