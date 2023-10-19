رئيس الوزراء البريطاني يتوجه إلى إسرائيل في مستهل جولة تستغرق يومين تشمل دولاً أخرى بالمنطقة

من المقرر ان يصل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إلى إسرائيل اليوم الخميس في إطار استعداده للقاء قادة في الشرق الأوسط والدعوة إلى تجنب أي زيادة في أعمال العنف.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أنه من المقرر أن يجري سوناك محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج في مستهل جولة تستغرق يومين من المتوقع أن تشمل عددا من عواصم المنطقة.

وسيحث سوناك القادة في الشرق الأوسط على "تجنب المزيد من التصعيد الخطير"، قائلا إن "الكثير من الأرواح أزهقت" بالفعل في الحرب بين إسرائيل وحماس.

وسيصل سوناك غداة زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل أمس الأربعاء في محاولة دبلوماسية لمنع تصاعد القتال إلى أزمة أكبر.

وبدا أن زيارة بايدن تبشر بحدوث انفراجة، حيث أعلن مكتب نتنياهو أنه وافق على طلب من بايدن للسماح لمصر بتسليم كميات محدودة من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقال مسؤول في الحكومة البريطانية إن سوناك سيقدم تعازيه بالنسبة "للخسائر الفادحة في الأرواح في إسرائيل وغزة في الأسبوعين الماضيين نتيجة لهجمات حماس ".

وقال سوناك "يجب أن يكون الهجوم على المستشفى الأهلي لحظة فاصلة للقادة في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم ليتحدوا لتجنب المزيد من التصعيد الخطير للصراع".

وقال سوناك "سأحرص على أن تكون المملكة المتحدة في طليعة هذه الجهود".

وبالتوازي مع رحلة سوناك، سيقوم وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي بزيارة مصر وتركيا وقطر في الأيام المقبلة للتأكيد على رسالة المملكة المتحدة.

وقال كليفرلي "ليس من مصلحة أحد - لا الإسرائيليين ولا الفلسطينيين ولا الشرق الأوسط الأوسع - أن ينجر آخرون إلى هذا الصراع".

وأضاف كليفرلي "سألتقي نظرائي من الدول المؤثرة في المنطقة للضغط من أجل الهدوء والاستقرار وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة والعمل معا لتأمين إطلاق سراح الرهائن".

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