وفاة مواطن وإصابة آخر بحادث تدهور في رأس الخيمة

توفي مواطن وأصيب آخر في حادث انحراف وتدهور المركبة التي كانا يستقلانها بالقرب من تقاطع الجسور في منطقة شمل برأس الخيمة.



وأوضح العقيد الدكتور محمد البحار مدير إدارة المرور والدوريات بالإنابة في شرطة رأس الخيمة أن الحادث وقع نتيجة انحراف المركبة التي كانا يستقلانها أثناء سيرها على شارع شمل مما أدى لاصطدامها بلوحة إرشادية مرورية ومن ثم تدهورها.



وأضاف أن دوريات الشرطة والإسعاف الوطني هرعت لمكان الحادث فور ورود البلاغ وتم نقل السائق ومرافقه للمستشفى حيث تم إخضاع المرافق لمحاولات انعاش إلا أنه توفي متأثرا بالإصابات البليغة التي تعرض لها جراء الحادث فيما وصفت حالة السائق بالمستقرة وتولت جهات الاختصاص ملف الحادث لاستكمال الإجراءات المتبعة.

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