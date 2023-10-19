وفاة مواطن وإصابة آخر بحادث تدهور في رأس الخيمة

(MENAFN
- Al-Bayan)
توفي مواطن وأصيب آخر في حادث انحراف وتدهور المركبة التي كانا يستقلانها بالقرب من تقاطع الجسور في منطقة شمل برأس الخيمة.
وأوضح العقيد الدكتور محمد البحار مدير إدارة المرور والدوريات بالإنابة في شرطة رأس الخيمة أن الحادث وقع نتيجة انحراف المركبة التي كانا يستقلانها أثناء سيرها على شارع شمل مما أدى لاصطدامها بلوحة إرشادية مرورية ومن ثم تدهورها.
وأضاف أن دوريات الشرطة والإسعاف الوطني هرعت لمكان الحادث فور ورود البلاغ وتم نقل السائق ومرافقه للمستشفى حيث تم إخضاع المرافق لمحاولات انعاش إلا أنه توفي متأثرا بالإصابات البليغة التي تعرض لها جراء الحادث فيما وصفت حالة السائق بالمستقرة وتولت جهات الاختصاص ملف الحادث لاستكمال الإجراءات المتبعة.
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