الإمارات تشارك في اجتماع وزراء الإعلام بدول مجلس التعاون الخليجي

شارك سعادة محمد سعيد الشحي الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام في الاجتماع الـ (26) لأصحاب المعالي والسعادة وزراء الإعلام بدول المجلس لدول الخليج العربية الذي عقد عبر الاتصال المرئي برئاسة معالي الدكتور عبد الله بن ناصر الحراصي وزير الإعلام في سلطنة عمان - رئيس الدورة الحالية، وبمشاركة أصحاب المعالي وزراء الإعلام بدول المجلس، وحضور معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأكد سعادة محمد سعيد الشحي، على أهمية مخرجات وتوصيات اجتماع وزراء الإعلام في تنفيذ توجهات قيادة دول مجلس التعاون لمواكبة التغيرات العالمية المتسارعة التي تمر بها صناعة الإعلام، وإحداث نقلة نوعية في الإعلام الخليجي بمختلف مجالاته والإسهام بشكل فاعل في المسيرة التنموية التي تشهدها دول المجلس.

وأوضح سعادته أن الاجتماع يمثل منصة تعزز العمل الإعلامي الخليجي المشترك، وتخدم مساعي التعاون بين الدول الأعضاء، لما فيه تكامل الجهود في تطوير الإعلام الخليجي، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، مؤكداً حرص دولة الإمارات على تطوير آفاق الشراكة في تقديم محتوى إعلامي متميز يتماشى مع رسالة دول المجلس.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال العمل الإعلامي المشترك بين دول مجلس التعاون، وفي مقدمتها قرار المجلس الأعلى الموقر بشأن اعتماد الإطار العام للخطة الإستراتيجية للتعاون الإعلامي المشترك بين دول مجلس التعاون (2023-2030)، والتي تهدف إلى رسم أهداف طموحة تعرض التطلعات المشتركة لتحقيق رؤية إعلامية خليجية موحدة، وهي الخطة المرفوعة إلى المجلس الأعلى لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس - حفظهم الله ورعاهم - الموقر من الاجتماع السابق الخامس والعشرين.

كما استعرض الاجتماع ميثاق الشرف للإعلام الإلكتروني لدول مجلس التعاون، وكذلك الخطة الإعلامية لبعثات دول مجلس التعاون في الخارج، وإقرار عدد من البرامج الإذاعية والتلفزيونية، إضافةً إلى اعتماد الخطة المشتركة للطوارئ أثناء الأزمات والكوارث بدول المجلس، والتطبيق المشترك لوكالات الأنباء بدول المجلس.





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