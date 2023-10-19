انطلاق اجتماعات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة آيرينا في أبوظبي

(MENAFN
- Al-Bayan)
انطلقت في ابوظبي اجتماعات مجلس الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا".
وتتضمن اعمال "آيرينا” على مدار يومين جلستين مركزيتين هما اجتماع لجنة البرنامج والاستراتيجية واجتماع لجنة الإدارة والمالية.
وأكد فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" لـ (البيان) على أهمية الاجتماع الـ 26 لمجلس الدول الأعضاء حيث سيتم مناقشة خطة العمل المستقبلية للمنظمة.
واضاف انه سيتم مناقشة قضية تسريع وتيرة التحول للطاقة المتجددة؛ حيث طالبت آيرينا بمضاعفة الطاقة المتجددة 3 اضعاف على مستوى العالم؛ مشيراً الى أن الاجتماع ينعقد قبيل انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ“COP28” في دبي.
تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN19102023000110011019ID1107269531
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.