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انطلاق اجتماعات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة آيرينا في أبوظبي

10/19/2023 6:00:52 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

انطلقت في ابوظبي اجتماعات مجلس الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا".

وتتضمن اعمال "آيرينا” على مدار يومين جلستين مركزيتين هما اجتماع لجنة البرنامج والاستراتيجية واجتماع لجنة الإدارة والمالية.

وأكد فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" لـ (البيان) على أهمية الاجتماع الـ 26 لمجلس الدول الأعضاء حيث سيتم مناقشة خطة العمل المستقبلية للمنظمة.

واضاف انه سيتم مناقشة قضية تسريع وتيرة التحول للطاقة المتجددة؛ حيث طالبت آيرينا بمضاعفة الطاقة المتجددة 3 اضعاف على مستوى العالم؛ مشيراً الى أن الاجتماع ينعقد قبيل انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ“COP28” في دبي.


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