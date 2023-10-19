تعيين عبدالله خلفان الشامسي مديراً عاماً للشؤون القانونية والتشريعات في مكتب أبوظبي التنفيذي

تعيين عبدالله خلفان الشامسي مديراً عاماً للشؤون القانونية والتشريعات في مكتب أبوظبي التنفيذي
التاريخ
10/19/2023 6:00:52 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أصدر المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً بتعيين سعادة عبدالله خلفان الشامسي مديراً عاماً للشؤون القانونية والتشريعات في مكتب أبوظبي التنفيذي.
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