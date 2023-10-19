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تعيين عبدالله خلفان الشامسي مديراً عاماً للشؤون القانونية والتشريعات في مكتب أبوظبي التنفيذي

10/19/2023 6:00:52 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أصدر المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً بتعيين سعادة عبدالله خلفان الشامسي مديراً عاماً للشؤون القانونية والتشريعات في مكتب أبوظبي التنفيذي.


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