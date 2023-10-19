حاكم الشارقة يصدر مرسوماً بنقل عبدالله خلف الحوسني إلى مجمع القرآن الكريم وتعيينه أميناً عاماً للمجمع

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن نقل وتعيين أمين عام لمجمع القرآن الكريم في إمارة الشارقة.

ونص المرسوم على أن يُنقل سعادة عبدالله خلف الحوسني من دائرة الشؤون الإسلامية إلى مجمع القرآن الكريم في إمارة الشارقة، ويُعيّن أميناً عاماً للمجمع بدرجة مدير دائرة على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة، وذلك اعتباراً من تاريخ صدور هذا المرسوم.

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