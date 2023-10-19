حاكم الشارقة يصدر مرسوماً بنقل عبدالله خلف الحوسني إلى مجمع القرآن الكريم وتعيينه أميناً عاماً للمجمع

(MENAFN
- Al-Bayan)
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن نقل وتعيين أمين عام لمجمع القرآن الكريم في إمارة الشارقة.
ونص المرسوم على أن يُنقل سعادة عبدالله خلف الحوسني من دائرة الشؤون الإسلامية إلى مجمع القرآن الكريم في إمارة الشارقة، ويُعيّن أميناً عاماً للمجمع بدرجة مدير دائرة على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة، وذلك اعتباراً من تاريخ صدور هذا المرسوم.
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