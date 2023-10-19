إيلون ماسك يدرس سحب منصة إكس من الاتحاد الأوروبي

يدرس إيلون ماسك سحب منصة إكس للتواصل الاجتماعي -تويتر سابقا- من الاتحاد الأوروبي.

وجاء في موقع بيزنس إنسايدر اليوم الخميس، نقلا عن مصدر مطلع بالشركة، أن ملياردير التكنولوجيا مستاء من قانون الخدمات الرقمية بالاتحاد الأوروبي.

ويلزم قانون الخدمات الرقمية المنصات الإلكترونية الكبيرة باتخاذ إجراء متسق وسريع ضد خطاب الكراهية، بين أشياء أخرى.

تلقت منصة إكس قائمة من الأسئلة من المفوضية الأوروبية التي تريد معرفة المزيد عن كيفية وفاء منصة التواصل الاجتماعي بالتزاماتها.

ويأتي طلب المفوضية عقب وجود دليل على انتشار دعوات للعنف والمعلومات المضللة على منصة إكس بعد الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل.

وأشار المفوض الأوروبي تيري بريتون، بين أشياء أخرى، إلى تقارير لصور وتسجيلات ألعاب فيديو حدث بها تلاعب وتم تمريرها على أنها تسجيلات حقيقية. وتنطوي انتهاكات قانون الخدمات الرقمية على عقوبات شديدة.



