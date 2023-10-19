رئيس الوزراء البريطاني سوناك يصل إلى إسرائيل في زيارة تضامن

وصل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إلى إسرائيل اليوم الخميس للتعبير عن تضامنه معها بعد صدمة هجوم باغتها في السابع من أكتوبر ولإجراء محادثات مع نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأكد مكتب سانوك أنه اجتمع مع الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج في إسرائيل اليوم الخميس وأكدا معا الحاجة الملحة لتجنب المزيد من تصعيد العنف في المنطقة.

وفي ظل هجوم مضاد تشنه إسرائيل على حركة (حماس) بقصف مكثف على قطاع غزة، قال مكتب سوناك إنه سيقدم العزاء في الأرواح التي ازهقت في إسرائيل وفي القطاع وسيحذر من مغبة التصعيد.

وقال سوناك للصحفيين الإسرائيليين لدى وصوله "قبل كل شيء، أنا هنا للتعبير عن تضامني مع الشعب الإسرائيلي. لقد عانيتم من عمل إرهابي مروع لا تصفه الكلمات وأريدكم أن تعلموا أن المملكة المتحدة وأنا نقف معكم".

ومن المقرر أن يزور سوناك عواصم أخرى بالمنطقة بعد إسرائيل.

وفي بيان سابق، قال سوناك إن الانفجار الذي وقع بمستشفى في غزة يوم الثلاثاء وأدى إلى مقتل مئات الفلسطينيين يجب أن يكون "لحظة فاصلة بالنسبة لزعماء المنطقة وحول العالم للعمل معا لتجنب المزيد من التصعيد الخطير للصراع"، متعهدا بأن تكون بريطانيا "في طليعة هذا الجهد".

كما سيحث سوناك على فتح طريق لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة من مصر في أقرب وقت ممكن، وتمكين مواطنين بريطانيين في القطاع من المغادرة.

وقال سوناك "كل مدني يقتل مأساة. الكثير من الأرواح فُقدت في أعقاب العمل الإرهابي المروع الذي قامت به حماس".

وأكد المتحدث باسم سوناك أمس الأربعاء إن سبعة بريطانيين على الأقل قتلوا وفُقد تسعة منذ الهجوم على إسرائيل.

وأضاف مكتبه، بالتوازي مع زيارة سوناك سيسافر وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، الذي زار إسرائيل الأسبوع الماضي، إلى مصر وتركيا وقطر خلال الأيام الثلاثة المقبلة لبحث الصراع والسعي للتوصل لحل سلمي.

وقالت بريطانيا إن الدول الثلاث "فاعلة في الجهود الدولية للحفاظ على الاستقرار الإقليمي، وتحرير الرهائن والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة".

وقالت بريطانيا إن كليفرلي سيلتقي مع مسؤولين بارزين هناك لبحث جهود منع اتساع نطاق الصراع والحث على الحاجة الضرورية لفتح معبر رفح الحدودي مع مصر للسماح بوصول المساعدات لمحتاجيها وإطلاق سراح الرهائن الذين تحجزهم حماس.

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