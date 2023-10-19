الرئيس المصري يدعو إلى تضافر الجهود لاحتواء الموقف المتأزم في غزة

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي للدفع في اتجاه احتواء الموقف المتأزم في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال استقبال السيسي، اليوم، الجنرال "مايكل كوريلا" قائد القيادة المركزية الأمريكية، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وفق المتحدث باسم الرئاسة أحمد فهمي.

وصرح المتحدث، في بيان نشر على صفحة "فيسبوك"، بأن الجانبين أكدا الحرص على تدعيم الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، فضلاً عن تكثيف التعاون والتنسيق القائم في مختلف المجالات، لاسيما العسكرية والأمنية، في ضوء أهمية ذلك لدعم جهود استعادة الأمن والاستقرار وترسيخ السلام في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف المتحدث أن اللقاء شهد التباحث حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك؛ خاصةً تطورات الموقف في قطاع غزة، حيث استعرض السيسي جهود مصر لخفض التصعيد، مؤكداً أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي للدفع في اتجاه احتواء الموقف المتأزم ووقف تصاعده في اتجاهات خطيرة، والتحوّل إلى نهج إحياء مسار السلام على أساس حل الدولتين اللتين تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن، أخذاً في الاعتبار خطورة امتداد التبعات الأمنية لهذا الصراع إلى المحيط الإقليمي برمته.

وطبقا للمتحدث، تم تناول الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، حيث شدد الرئيس المصري على أهمية الاستمرار في إيصال المساعدات الإنسانية إلى أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع على نحو مستدام، وذلك كأولوية قصوى في ضوء الأوضاع الإنسانية المتردية بالقطاع.

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