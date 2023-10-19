«نوكيا» تعلن إلغاء 14 ألف وظيفة بسبب تراجع أرباحها 69 %

أعلنت شركة الاتصالات الفنلندية العملاقة نوكيا، أنها تنوي خفض قوتها العاملة بمقدار 14 ألف وظيفة، بعد انخفاض أرباحها في الربع الثالث من العام الجاري.

وقال بيكا لوندمارك الرئيس التنفيذي للشركة، في بيان «في الربع الثالث، شهدنا تأثيراً متزايداً لتحديات الاقتصاد الكلي على أعمالنا».

وبعد نشر النتائج، انخفض سعر سهم نوكيا بنسبة 2 في المئة إلى 3.26 يوروات خلال التداولات.

وسجلت المجموعة انخفاضاً نسبته 69 % في أرباح الربع الثالث، التي بلغت 133 مليون يورو (140 مليون دولار)، مقارنة بالعام السابق.

وأعلنت نوكيا عن خطط لخفض العدد الحالي من العاملين من 86 ألفاً إلى 72 ألفاً.

ويفترض أن يحقق برنامج التوفير الخاص للمجموعة خفضاً في التكاليف يبلغ 1.2 مليار يورو بحلول 2026، ويستهدف خصوصاً شبكات الهاتف المحمول والخدمات السحابية والشبكات.

وقال بيكا لوندمارك إن «أصعب القرارات التي يجب اتخاذها، هي تلك التي تؤثر في موظفينا».

وشهدت الشركة المنتجة لمعدات الاتصالات التي تخوض معركة على شبكات الجيل الخامس مع منافستها السويدية إريكسون، وشركة هواوي الصينية، انخفاضاً في مبيعاتها بنسبة 20 في المئة في الربع الثالث، مقارنة بأرقام 2022.

وبلغت قيمة المبيعات 4.982 مليارات يورو في الربع الثالث 2023.

وقال المسؤول نفسه «شهدنا بعض التباطؤ في وتيرة نشر شبكات الجيل الخامس في الهند، ما يعني أن النمو هناك لم يعد كافياً لتعويض التباطؤ في أمريكا الشمالية».

مع ذلك، تتوقع نوكيا «تحسناً» في أنشطة شبكتها «في الفصل الرابع».

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