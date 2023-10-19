إمباور توزع أرباحاً نقدية على مساهميها بقيمة 425 مليون درهم عن النصف الأول من 2023

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، والمدرجة في سوق دبي المالي، عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بقيمة 425 مليون درهم (بواقع 0,0425 درهم لكل سهم تمثل 42,5% من رأس مال الشركة المدفوع) على المساهمين عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2023.

وبذلك تكون «إمباور»، قد التزمت بتوزيع الأرباح على المساهمين مرتين سنوياً بقيمة إجمالية بلغت 850 مليون درهم خلال أول سنتين ماليتين بعد إدراجها في سوق دبي المالي، حيث سبق للمؤسسة ووزعت أرباح بقيمة 425 مليون درهم عن النصف الثاني لعام 2022 في أبريل 2023، وأتبعتها الآن توزيع 425 مليون درهم عن النصف الأول من العام الحالي 2023 والتي تم دفهعا في أكتوبر 2023.

وجاء قرار مجلس إدارة مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع «إمباور»، وفقاً لسياسة توزيع الأرباح الواردة بنشرة الاكتتاب للطرح العام لأسهم الشركة والتي تم الإفصاح عنها في 24 اكتوبر 2022، حيث تخطط المؤسسة بمواصلة توزيع الأرباح عن الفترة ما بين النصف الثاني من العام الجاري 2023 والنصف الأول من العام 2024 المقبل والتي سيتم دفعها خلال عام 2024.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»، تترجم التوزيعات التزام المؤسسة بالوعود التي قطعتها للمستثمرين وللمساهمين في الحفاظ على أداء مهني ومالي مستدام ومزدهر، يعود بفوائد جمّة عليهم وعلى اقتصاد دبي وسكانها وقطاعاتها الاقتصادية على إختلاف انشطتها وتنوع أعمالها موضحاً أن أداء المؤسسة يعكس مدى قوتها وريادتها وقيادتها لصناعة تبريد المناطق، وتثبت في الوقت ذاته، نجاح استراتيجيتها التي تركز على توفير حلول التبريد المستدامة وزيادة كفاءة الطاقة وتحسين الكفاءة التشغيلية.