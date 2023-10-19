الجنيه المصري يستقر أمام الدولار في البنوك ويتهاوى في السوق السوداء

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم الخميس ونهاية التعاملات الأسبوعية في البنوك المصرية، فيما شهد ارتفاعًا في السوق السوداء.

وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر" استقر سعر الدولار ليسجل 30.75 جنيها للشراء و30.85 جنيها للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 30.85 جنيها للشراء و30.95 جنيها للبيع، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وسجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 30.84 جنيها للشراء و30.93 جنيها للبيع.

فيما ارتفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء بمقدار 1.05 جنيه خلال الساعات الماضية (أي بنسبة تقارب 2.46%).

واستقر عند سعر شراء يبلغ 43.25 جنيهاً، وسعر بيع يبلغ 43.75 جنيهاً للدولار الواحد.

وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار العملة الاوروبية " اليورو" تراجعا ما بين 10 - 18 قرشا شراء وبيع في بداية تعاملاتها بالبنوك المصرية.

ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجلت العملة الاوروبية 32.38 جنيها للشراء و32.51 جنيها للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجلت 32.48 جنيها للشراء، و32.61 جنيها للبيع.

وبلغت متوسطات أسعار العملة الأوروبية في البنك المركزي 32.56 جنيهًا للشراء، 32.68 جنيه للبيع.

كما سجل الجنيه الإسترليني تراجعا ما بين 10 - 20 قرشا شراء وبيع في بداية التعاملات في البنوك المصرية.

ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجل الاسترليني 37.29 جنيها للشراء و37.47 جنيها للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 37.40 جنيها للشراء، و37.59 جنيها للبيع.

وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 37.58 جنيها للشراء 37.72 جنيها للبيع.

وبالنسبة للعملات العربية.. سجل الريال السعودي 8.19 جنيهات للشراء و8.22 جنيهات للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 8.38 جنيهات للشراء و8.39 جنيهات للبيع، وسجل الدينار الكويتي تراجعا الى اقل من 100 جنيه، حيث سجل 98.77 جنيها للشراء و99.68 جنيها للبيع - وفقا للبنك الاهلي.