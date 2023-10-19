135.8 مليون درهم صفقات بين شركات من دبي وكازاخستان

في انعكاس للعلاقات التجارية المتنامية بين كازاخستان ودولة الإمارات، والاهتمام الملحوظ بالمنتجات الزراعية والمواد الغذائية، وخدمات تكنولوجيا المعلومات الكازاخستانية، وإثر زيارة البعثة التجارية، التي نظمها «كاز ترايد» في كازاخستان لأصحاب المشاريع المحلية إلى إمارة دبي، تم إبرام عقود تصدير بقيمة تفوق 37 مليون دولار (135.85 مليون درهم).

وأشار كايرات توريباييف، نائب وزير التجارة والتكامل في جمهورية كازاخستان، خلال لقاء أعمال عقد، أمس، في إمارة دبي إلى نجاح البلدين في تعزيز التنمية الاقتصادية، من خلال الاستثمارات المتبادلة، ومواصلة العمل في مشاريع مشتركة، مضيفاً: «تماشياً مع مساعي رئيس جمهورية كازاخستان لتوطيد العلاقات التجارية مع دولة الإمارات فإننا نعمل على تعزيز أطر التعاون مع شركائنا، وتسهيل تأسيس الأعمال في أسواق البلدين، وعلى المدى المتوسط فإن الشركات الكازاخستانية مستعدة لتوفير نحو 90 نوعاً من البضائع إلى دولة الإمارات بقيمة تقارب 440 مليون دولار (1,6 مليار درهم)»، ويشمل ذلك منتجات الصناعات المعدنية والكيميائية، وصناعة الأغذية، والآلات، والمركبات، ومواد البناء، والأدوية».

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «تعتبر دولة الإمارات شريكاً تجارياً واقتصادياً رائداً لكازاخستان في المنطقة العربية، ويشهد عدد الشركات الكازاخستانية العاملة في دبي ارتفاعاً مطرداً، مما يؤكد الاهتمام القوي بالإمارة من قبل مجتمع الأعمال الكازاخستاني، ومع إدراكنا إمكانية تحقيق المزيد من النمو في التجارة والاستثمارات الثنائية سنظل ملتزمين بالعمل معاً، للاستفادة من فرص التعاون المتبادل بين أسواق الجانبين».

وتحظى سوق دولة الإمارات بجاذبية كبيرة بالنسبة لكازاخستان، باعتبارها ضمن قائمة أبرز وجهات التصدير للسلع المنتجة في كازاخستان، وفي عام 2022 قامت الشركات الكازاخستانية بتصدير منتجات بقيمة 560.3 مليون دولار إلى دولة الإمارات، وتتمتع المنتجات الزراعية العضوية ذات الإنتاج المحلي بإمكانات كبيرة لدخول أسواق دول الخليج، وفي العام الماضي وحده زادت صادرات اللحوم من كازاخستان إلى الإمارات بثمانية أضعاف».

وبحسب نائب وزير التجارة والتكامل في جمهورية كازاخستان، كايرات توريباييف، يمكن للشركات الإماراتية بدورها الاستثمار في المشاريع المشتركة، وتطوير الإنتاج الزراعي، وتطبيق التقنيات الحديثة، وإطلاق منتجات جديدة.

يشار إلى أن البعثة التجارية والاقتصادية إلى دبي شهدت مشاركة 30 من منتجي الأغذية، وموردي الصناعات الكيميائية، ومزودي خدمات تكنولوجيا المعلومات، وغيرهم من كازاخستان، وتم التوصل إلى اتفاقيات لتوريد المكملات الغذائية، والزيوت النباتية، والمياه المعدنية، ومنتجات الحلويات، والكرات الدقيقة (المجهرية)، وخدمات تكنولوجيا المعلومات.