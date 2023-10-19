«لندن غيت» تستعد لتسليم 2000 وحدة سكنية في دبي خلال 6 أشهر

تستعد «لندن غيت» الشركة المتخصصة في التطوير العقاري لتسليم 2000 وحدة سكنية راقية في أرقى مناطق دبي، ومن المتوقع أن يتم تسليم كل الوحدات السكنية في غضون الأشهر الستة المقبلة، إلى جانب إطلاق مشروعين آخرين، بحلول ديسمبر 2023.



وتشير الدراسات الحديثة في سوق العقارات إلى أنه من المتوقع بحلول عام 2026 أن تتضمن منطقة دبي الجديدة 1,800 وحدة سكنية حديثة، بينما ستتضمن منطقة وسط دبي 1,900 وحدة سكنية أخرى سيتم تسليمها في الفترة ذاتها، واستجابة للطلب المتزايد في سوق العقارات بدبي.



وكشفت «لندن غيت» النقاب عن خططها لتنفيذ مشاريعها الأيقونية، بما في ذلك مشروعا «نادين» الأول والثاني، ومشروع «مايا» الخامس، ومشروع «إيمان»، ومشروع «يعقوب»، ومشروع «سوميت»، وغيرها من المشاريع السكنية المتميزة، والتي تتوزع في أرقى مناطق دبي، وقد بيعت كل شقق مشروع مايا الخامس، خلال أول ساعة من انطلاقته، الأمر الذي يعزز من مصداقية الشركة في سوق العقارات.

وقالت إيمان طه، المدير التنفيذي لشركة لندن غيت: «تمثل مدينة دبي وجهة لا مثيل لها لإطلاق المشاريع العقارية من الطراز الأول، حيث تتمثل رؤيتنا في لندن غيت في وضع تعريف جديد لأفق المدينة الشهير، والمشهد العقاري فيها، وبث روح من الإبداع فيه، واضعة بذلك آفاقاً جديدة تتخطى كل معايير قطاع العقارات، ونؤكد التزامنا الراسخ بتلبية الطلب المتزايد لسوق العقارات، وتقديم ما هو أكثر من ذلك، وستغطي مشاريعنا أبرز المناطق، التي تشهد إقبالاً سكنياً كبيراً في دبي، وسنعمل على تطوير أحد أكثر المباني ارتفاعاً بإطلالة خلابة على دبي مارينا، كما سنقوم بتطوير مساكن فريدة من نوعها، إضافة إلى مساحات سكنية استثنائية في كل أنحاء دبي لاند وقرية جميرا. نهدف إلى خلق إرث دائم من خلال سعينا الدؤوب لتحقيق جودة استثنائية وتصاميم لا مثيل لها، وثقافة قائمة على مواصلة الابتكار، ومن المتوقع أن تصبح لندن غيت رمزاً للتميز بصياغتها نموذجاً جديداً يطور معالم الحياة الفاخرة في دبي».



وتستعد «لندن غيت» بنهاية العام الحالي، لإطلاق شقق سكنية، في برج سكني سيبلغ ارتفاعه 434 متراً بمنطقة دبي مارينا،

ويتزامن ذلك مع زيادة ملحوظة في الطلب على العقارات السكنية الراقية في دبي، وزخم شديد يغذيه الاهتمام المتزايد بالعلامات التجارية الفاخرة والمرموقة لدى كل من منفذي المشاريع العقارية والمشترين.

وتتعاون «لندن غيت» مع شركة الاستثمار العقاري، ومجموعة «ون بروكر» في العمل على تنفيذ هذه المشاريع.