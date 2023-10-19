خيبة أمل صينية حيال الفيتو الأمريكي على قرار يدعو إلى هدنة إنسانية في غزة

أعربت الصين الخميس عن "خيبة أمل عميقة" حيال قرار الولايات المتحدة استخدام حق النقض لمنع تمرير مشروع قانون في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى "هدنة إنسانية" في الحرب بين إسرائيل وحماس.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ "تشعر الصين بخيبة أمل عميقة حيال عرقلة الولايات المتحدة تبني مجلس الأمن مسودة قرار بشأن القضية الفلسطينية"، داعية المجلس الدولي إلى "القيام بدوره في التوصل إلى وقف لإطلاق النار ووقف الحرب".

من جانب آخر، نقلت وسائل إعلام رسمية صينية اليوم الخميس عن الرئيس شي جين بينغ قوله إن بكين تريد وقف الحرب بين إسرائيل وحماس في أسرع وقت ممكن، مضيفا أن بلاده مستعدة للعمل مع الحكومات العربية من أجل التوصل إلى حل دائم للصراع.

وقالت وسائل الإعلام إن شي صرح أيضا بأن وقف إطلاق النار بات "مُلحا" ويجب إعلانه في أسرع وقت ممكن لمنع اتساع نطاق الصراع أو خروجه عن نطاق السيطرة.

أدلى شي بتلك التصريحات بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي كان المندوب الكبير الوحيد من الشرق الأوسط الذي حضر منتدى الحزام والطريق في الصين هذا الأسبوع.

وبحسب وسائل الإعلام، أخبر شي مدبولي بأن الصين تدعم جهود مصر للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة. وتعد تلك من بين أولى التصريحات التي يدلي بها الرئيس الصيني حول الصراع الذي اندلع في السابع من الشهر الجاري.

واتفقت مصر والولايات المتحدة أمس الأربعاء على إدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة "بطريقة مستدامة" عبر شبه جزيرة سيناء.

على نحو منفصل، قال شي أيضا إن الصين ترغب في العمل مع مصر لتعزيز التعاون في البنية التحتية والتكنولوجيا الزراعية والطاقة المتجددة مضيفا أنه سيشجع شركات صينية على الاستثمار هناك.

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