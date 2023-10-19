الاحتلال: لم ننته من قتال المقاومين بغلاف غزة
التاريخ
10/19/2023 6:00:07 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قال
المتحدث بإسم جيش الاحتلال، اليوم الخميس،
إنه: حتى اللحظة لم ننته من قتال المسلحين (المقاومين) في غلاف غزة - لأنه ما زال يتواجد العديد منهم.
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