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الاحتلال: لم ننته من قتال المقاومين بغلاف غزة

10/19/2023 6:00:07 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قال
المتحدث بإسم جيش الاحتلال، اليوم الخميس،
إنه: حتى اللحظة لم ننته من قتال المسلحين (المقاومين) في غلاف غزة - لأنه ما زال يتواجد العديد منهم.

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