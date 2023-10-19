تألق شركات من كوريا الجنوبية في معرض إكسباند نورث ستار 2023 دبي

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- Awareness Marketing Management)
كيف يخدم الذكاء الاصطناعي البشرية : أطراف اصطناعية تعيد الأمل و البهجة للألاف ممن تعرضوا لحوادث
كيف تحقق التقنيات الحديثة أحلام الكثيرين في الغناء بلغات مختلفة والكثير من الابتكارات مجال التكنولوجيا و الذكاء الاصطناعي ضمن معرض إكسباند نورث ستار 2023
من أهم الشركات الرائدة التي تشارك بهذا المعرض شركة ماند روبوتك و التي خلال فترة قصيرة من العمل إستطاعت منح الأمل للكثيرين من من فقدوا أيديهم خلال حوادث تعرضوا لها و كانوا على وشك أن يفقدوا الأمل بالحياة لولا هذه التقنية المبتكرة
طاهر عصفور هو مهندس إدخال بيانات في الأردن. لقد فقد يده اليسرى في حادث بآلة طحن اللحوم عندما كان عمره 18 عامًا، لكن هذا لم يعيقه أبدًا. لقد حارب العقبات والسلبيات في حياته و أستطاع إكمال شهادته الجامعية و بفضل ماند روبوتك يستخدم طاهر الآن يده للعمل كمهندس إدخال بيانات
معرض نورث ستار إكسباند و الذي أنطلق في دبي،14 أكتوبر 2023: مطلقا أفق جديد و متطور للتكنولوجيا المتقدمة و ببصمة كورية جنوبية مميزة. حيث ستجمع هذه الفعالية بين شركات كورية جنوبية مشهورة وأخرى ناشئة في مجالات متنوعة، منها ألعاب الهاتف المحمول والذكاء الاصطناعي.
و تشارك دولة كوريا الجنوبية في معرض "إكسباند نورث ستار" و الذي يضم أكثر من 1000 مستثمر من 70 دولة يديرون أصولاً بقيمة تريليون دولار أمريكي، حيث يتطلعون إلى حفز استثمارات رأس المال الجريء في المشاريع الناشئة.
الشركات التي ستشارك في المعرض تم اختيارها بعناية من قبل الوكالة الوطنية لترويج تكنولوجيا المعلومات، حيث ستقوم بتقديم برامج متنوعة و خدمات إنسانية و تقنيات تفتح أبواب الأمل و العمل للملايين حول العالم
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برينديك
طرحت شركت برينديك برامج تقنية الذكاء الإصطناعي عالية الجودة في مجال الصوت حيث تعتمد هذه التقنية تقنيات ذكاء اصطناعي يعتمد على تسجل صوتك لمدة 3 دقائق لتستطيع بعدها الغناء باي لغة تريدها
دييب برين للذكاء الإصطناعي
بينما طرحت شركة دييب برين تقنية يمكنك فيها تحويل نص مكتوب إلى فيديو خلال 5 دقائق كما يمكنه تحويل أي شخص إلى شخصية إفتراضية تستطيع ان تقوم بالكثير من الإعمال عبر الإنترنيت مثل تقديم البرامج بعدة لغات مختلفة هيجين:
و تشارك شركة هيحين للألعاب المتطورة و التي إستطاعت لعبة "لنلعب سويا "شركة ألعاب موبايل من كوريا حققت نجاحًا عالميًا بلعبتها "Play Together". و التي تم تحميلها من قبل 170 مليون مستخدم
شركة آي جي آي إس المحدودة:
وطرحت شركة آي جي آي إس المحدودة حلولاً متقدمة في مجال تكنولوجيا الطائرات بدون طيار ونظم المعلومات الجغرافية.
: بكسل رو
: بينما طرحت شركت بكسل رو تطبيقات قياس البصر مذهلة حيث يستطيع التطبيق قياس العديد من فحوصات البصر من خلال تطبيقات يمكن القيام فيها بالمنزل و بسهولة كبيرة
تماكسميتافيرس
يقول المدير التنفيذي ل شركة تماكسميتافيرس أن بتصميم محتوى ثلاثي الأبعاد و ألعاب و رسوم متحركة لم تعد حكرا على المطورين و الإحترافيين و أصبح بإمكان للمستخدمين العاديين تطبيقات غاية في التطور و من السهولة دون الخاجة إلى المعرفةبالبرمجيات
تريببتوز:
و طرحت منصة تريببتوز مفهوم جديد للسفر عالميا في مجال الويب 3 مع أكثر من 1.1 مليون مستخدم عبر العالم حيث يشارك المسافرون فيدهات عن رحلاتهم عبر المنصة و التي وصلت عدد الفيديوهات إلى أكثر من 500,000 فيديو و تستعد لتقديم خدماتها باللغتين اليابانية والإنجليزية.
جميع هذه الشركات تتطلع لتقديم أحدث ما وصلت إليه من إبداعات في معرض نورث ستار إكسباند، مما يبرز التقدم التكنولوجي المستمر في كوريا الجنوبية.
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