مجموعة شلهوب تحصل على شهادة "مواءمة" تأكيداً لتقديرها الراسخ للأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة العربية السعودية

(MENAFN
- Tales & Heads) حصلت مجموعة شلهوب على شهادة "مواءمة" في المملكة العربية السعودية، مما يؤهل المجموعة رسمياً إلى مكان عمل شامل. وقد صُمم برنامج "مواءمة" لدعم تطوير بيئات العمل لتصبح أكثر شمولاً ودعماً للأشخا من أصحاب الهمم، وهي إحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتي يمكن تجديدها سنوياً.
تؤكد هذه الشهادة التزام مجموعة شلهوب بتعزيز تمكين الأشخاص أصحاب الهمم في مكان العمل وتعكس تفانيها في توفير بيئة شاملة تتوافق مع المبادئ المنصوص عليها في رؤية المملكة 2030. تعتبر هذه الشهادة بمثابة ركيزة أساسية لالتزامات المجموعة الأساسية وقد تم الحصول عليها بالتعاون مع قادرون، وهي شبكة تفاعل لأصحاب الهمم في مجال الأعمال تعمل على تسهيل عملية التدقيق بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية لإدارة الموارد البشرية.
وقال محمد الدباغ، المدير الإقليمي لمجموعة شلهوب في المملكة العربية السعودية: "تتضمن رؤية المملكة 2030 هدفاً أساسياً لتمكين جميع الأشخاص من أصحاب الهمم للحصول على فرص عمل متساوية ضمن أماكن عمل مناسبة. وتماشياً مع هذه الرؤية، تفخر مجموعة شلهوب بحصولها على شهادة "مواءمة" في المملكة العربية السعودية، ما يعتبر إنجازاً كبيراً يعزز التزامنا ببناء وتوفير أماكن عمل شاملة تدعم التنوع و أصحاب الهمم في جميع أنحاء المملكة".
ومن جهتها قالت، منال اليافعي، مديرة المشاريع، قادرون: "تتبنى مبادرة مواءمة أعلى المعايير، وبينما نواصل سعينا نحو توفير أماكن عمل شاملة تلبي متطلبات الأشخاص من أصحاب الهمم ، فإننا نفخر بشراكاتنا مع كبرى المؤسسات، بما في ذلك مجموعة شلهوب التي تلتزم بتطوير أماكن عمل تحتضن جميع الأفراد، بغض النظر عن قدراتهم".
وانطلاقاً من تبنيها لمبادئ التنوع والإنصاف والشمولية، أطلقت مجموعة شلهوب مؤخراً مبادرة لتركيب أحدث أنظمة صوتية (hearing loop) لمساعدة ضعاف السمع عبر 300 من متاجرها في دول الخليج، ما يؤكد التزام المجموعة بالشمول وبناء بيئة عمل داعمة مع توفير تجربة تسوق استثنائية لجميع العملاء، بمن فيهم ضعاف السمع.
MENAFN19102023006689014951ID1107269452
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.