دي إتش جي للعقارات على استعداد إطلاق مشروعها الجديد في قرية جميرا الدائرية

(MENAFN
- Atteline) ● عمليات البيع على المخطط تمثل 64.7% من السوق العقاري في دبي حالياً
● سوق عقارات دبي يشهد نمواً خلال الربع الثالث من عام 2023 بنسبة 40% مع صفقات بقيمة 97.55 مليار درهم إماراتي
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 19 أكتوبر 2023: أعلنت دي إتش جي للعقارات، مجموعة التطوير العقارية السويسرية الشهيرة التي تمتلك سجلاً حافلاً بالنجاحات على مدى العقود الثلاثة الماضية، عن استعدادها لإطلاق أول مشروع لها في دولة الإمارات العربية المتحدة، قبل نهاية عام 2023، لتتيح لسكان الدولة شراء وحداتهم السكنية ضمن مشروع رائد في قرية جميرا الدائرية، إحدى المناطق الواعدة والأكثر شعبية في دبي.
ويتزامن الإعلان عن المشروع مع استمرار نمو سوق العقارات في دبي خلال الربع الثالث من عام 2023، وفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي. وشهدت الإمارة زيادة بنسبة 40% في إجمالي قيمة الصفقات بقيمة 97.55 مليار درهم إماراتي؛ وارتفاعاً بنسبة 22% في إجمالي عدد الصفقات إلى 31,216 صفقة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وسجل ميناء دبي أعلى قيمة للصفقات خلال الأشهر الثلاثة، تليه مناطق نخلة جميرا وصبحا هارتلاند والخليج التجاري وميناء خور دبي. كما جاءت قرية جميرا الدائرية في طليعة المجتمعات التي سجلت أكبر عدد صفقات تليها أرجان وصبحا هارتلاند والخليج التجاري وأبراج بحيرات الجميرا.
ويعود الفضل في النمو المتواصل لهذا القطاع إلى مجموعة من العوامل الرئيسية، وعلى رأسها ازدهار قطاع العقارات على المخطط في الإمارة، والذي يمثل حالياً 64.7% من إجمالي الحصة في السوق، وفقاً لشركة بروبرتي فايندر الرائدة في مجال التكنولوجيا العقارية وتوفير معلومات حصرية متخصصة بالسوق. إلى جانب ذلك، يساهم قطاع العقارات على المخطط في تحقيق التنمية المستمرة لسوق دبي والزيادة السريعة في عدد السكان، مما يمنح تلك المشاريع إمكانات قوية لزيادة قيمتها عند اكتمالها، وبالتالي إتاحة فرص عمل مثالية للمستثمرين على المدى القصير والطويل.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال بلاجوي آنتيتش، مؤسس ومدير شركة دي إتش جي للعقارات: "نفتخر بانضمام علامتنا التجارية إلى سوق دبي المتنامي والبدء بتنفيذ وحدات سكنية متميزة وبأسعار مناسبة. ويشهد سوق قرية جميرا الدائرية خلال هذا العام نشاطاً متنامياً بوصفها واحدة من أكثر المناطق شهرة لدى السكان، لذا يسعدنا إطلاق أعمالنا هنا مع خطط للتوسع في مناطق مختلفة خلال السنوات المقبلة. ونتطلع لتطوير عقارات تواكب معايير العيش عالية الجودة التي توفرها دبي، كما نسعى لتعزيز المجتمعات المستدامة وتوفير قيمة متميزة لسكانها.“
وتتطلع دي إتش جي للعقارات إلى توفير 430 وحدة للبيع في سوق العقارات على المخطط بهدف إثراء القطاع المزدهر في دبي، من خلال تنفيذ مشاريع تجمع بين التصميم المعماري المبتكر والاهتمام الدقيق بالتفاصيل، وذلك بالتزامن مع استمرار النمو والتطور الملحوظين في الإمارة، لا سيما بفضل الوافدين من جميع أنحاء العالم، مما يجعلها واحدة من أفضل الوجهات العالمية للزيارة والإقامة.
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لمحة حول دي إتش جي
دي إتش جي للعقارات هي شركة تطوير عقاري سويسرية، وتتميز بخبرة تزيد عن 30 عاماً في السوق الأوروبية. وتعتزم الشركة إطلاق مشروعها الأول في دبي في وقت لاحق من العام تحت قيادة بلاجوي آنتيتش، مؤسس الشركة ومديرها. وتستعد الشركة لمواصلة سجلها الحافل بالنجاح من خلال توسعها إلى السوق الإماراتية، حيث ستُثري السوق العقارية المزدهرة في الدولة ببصمتها المميزة والموثوقة.
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