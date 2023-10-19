XKoren التركية المُصنِّعة لمعدات التحكم الكهربائي تسرّع وتيرة الاستثمارات في الشرق الأوسط

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- B2Press Online PR Service) من المتوقع أن تحتل XKoren Electric الصدارة في التحول إلى الطاقة المتجددة من خلال حلولها التكنولوجية المتطورة. وستبدأ XKoren، الحائزة على شهادات عالمية في مجال كفاءة الطاقة، في توريد المنتجات الضرورية للتكنولوجيا النظيفة في 14 دولة، بما في ذلك دول الشرق الأوسط.
دبي – كثفت XKoren Electric، الشركة التركية المُصنِّعة لمعدات التحكم الكهربائي، إستراتيجيتها للتوسع العالمي باستثمار قدره 50 مليون يورو. وتسعى XKoren إلى تعزيز مكانتها كمورِّد عالمي رائد لمعدات التحكم الكهربائي الصديقة للبيئة في خضم التحول إلى الطاقة الخضراء، وستعمل على توسيع حلولها المتطورة للمفاتيح الكهربائية الذكية المُصنَّعة في منشأتها الحديثة لتدخل إلى 14 سوقًا، بما في ذلك سوق الشرق الأوسط بمنتجات مصنوعة في تركيا.
وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن تتجاوز الاستثمارات العالمية في الطاقة النظيفة 1.7 تريليون يورو بنهاية عام 2023. ويعادل ذلك 60% من إجمالي استثمارات الطاقة لهذا العام. وتعني هذه التوقعات إتاحة المزيد من الفرص لمصنعي المعدات الكهربائية الذين يمنحون الأولوية للتحول نحو إنتاج الطاقة المستدامة، مع التركيز على حلول الطاقة النظيفة.
شبكة عملاء واسعة المدى
تشتهر XKoren Electric في أسواقها المحلية بحلولها الشاملة التي تتضمن المنتجات المنخفضة الجهد للحماية والتحكم، كما أن لديها شبكة عملاء مثيرة للإعجاب وواسعة النطاق في تركيا. وقد صرح حسن قيطان، الرئيس التنفيذي لشركة XKoren، قائلاً: "في عصر يتسم بتحول نموذجي في الطاقة، والتزام صارم بالتحول إلى الطاقة الخضراء والطاقة النظيفة، فإننا ملتزمون بتأسيس XKoren كعلامة تجارية عالمية تأتي في طليعة التحول في صناعة معدات التحكم."
التوسع العالمي يبدأ بالتوسع في الشرق الأوسط
في عام 2020، شرعت شركة XKoren في رحلة توسع عالمية مدعومة برأس المال التركي والإنتاج المحلي بنسبة 100%. وانطلاقًا من رؤيتنا المتمثلة في تقديم حلول شاملة للعملاء في الأسواق الإقليمية، فإن سوق الشرق الأوسط هو إحدى الوجهات الأولية في هذا السبيل.
وسلط قيطان الضوء على أهمية السوق في التحول إلى الطاقة المتجددة، قائلاً: "إن الاقتصاد المتنامي في المنطقة، وإمكانات الاستثمار الكبيرة، والمكانة العالمية المتزايدة تجعل من الشرق الأوسط سوقًا فعالة لشركة XKoren".
ستقوم الشركة، التي تخطط لإنشاء مكاتب إقليمية في 14 دولة في أوروبا وآسيا الوسطى وإفريقيا والشرق الأوسط، بتوجيه المزيد من الموارد إلى جهود البحث والتطوير (R&D) والتخطيط والتطوير (P&D)، مع التركيز في المقام الأول على منتجات المفاتيح الكهربائية الذكية. وتترقب XKoren بشغف افتتاح مصنعها المتطور في إسطنبول، والمجهز بأحدث التقنيات، حيث ستواصل إنتاج المفاتيح الكهربائية.
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