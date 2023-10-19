نائب خليجي يدعو لاستخدام النفط كسلاح خلال الاحداث الجارية ومنع تصديره للدول الغربية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دعا عضو مجلس الأمة الكويتي النائب شعيب شعبان، مجلس التعاون الخليجي والدول العربية إلى استخدام النفط كسلاح، رداً على الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على غزة، ووقف تصدير البترول إلى الدول الغربية المساندة لإسرائيل.



قال النائب شعبان: "من اللافت أن الجرائم النكراء التي يتعرض لها أهل غزة حالياً تتصادف مع مرور 50 عاماً على اجتماع وزراء البترول العرب في الكويت "في تشرين أول 1973".



وأضاف أن الوزراء حينذاك اتخذوا واحداً من أشجع القرارات العربية على الإطلاق، والمتمثل في وقف تصدير البترول إلى الدول الغربية المساندة لقوات الاحتلال الصهيوني".



وأشار إلى أنه "بانقطاع إمدادات النفط العربية آنذاك، ارتفعت أسعار الوقود سريعاً في عواصم الغرب، وتهاوت أسهم البورصات، وتراجعت معدلات الأداء في الاقتصاد العالمي".



ولفت إلى أن هذه الخطوة أثرت على الاقتصاد العالمي عدة سنوات مما يثبت بأنه سلاح مجرّب وفعّال.



وطالب شعبان الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة، وعموم الدول العربية والإسلامية بإجراء مراجعات حاسمة وعاجلة لعلاقاتها الدولية وحلفائها الاستراتيجيين، واستلهام فكرة سلاح النفط واستخدامها مجدداً، لفرض واقع دبلوماسي واقتصادي عملي وجماعي، يرفع الضغط عن أهلنا في غزة".



وبين أن "هذا الإجراء أبسط نوع من الدعم الذي يمكن تقديمه لهم في هذا التوقيت الذي يواجهون فيه منفردين جرائم الاحتلال النكراء . الخليج الجديد