تايمز أوف إسرائيل: بايدن أكد تأييده للحرب البرية على غزة

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- تحدثت وسائل إعلامية إسرائيلية، عن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أكد دعمه لإسرائيل في الحرب البرية على قطاع غزة، وسط ارتياح كبير لدى المؤسسة الأمنية للمساعدات الأمريكية.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" نقلا عن مصادر إن إسرائيل حصلت على دعم الرئيس الأمريكي لمواصلة المرحلة الثانية من التوغل البري في غزة، مبينة أن بايدن قال خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه "يؤيد بشكل كامل خطط إسرائيل للدخول البري إلى القطاع لإسقاط نظام حماس".

من جهتها، ذكرت صحيفة "معاريف" أن "المؤسسة الأمنية تبدي ارتياحا كبيرا للمساعدات الأمريكية في مجالات القتال والتجهيز والذخائر".

وقال مصدر أمني للصحيفة: "كل ما نطلبه نتلقاه، باستثناء التدفق غير المسبوق للمعدات فإن الأمركيين موجودون بالفعل في المنطق وينعكس التعاون مع القيادة المركزية الأمريكية في صورة الوضع الاستخباراتي المشترك وأكثر من ذلك بكثير، حيث يشير الأمريكيون إلى حزب الله وإيران بأنهم يهتمون بتأمين الجناح الشمالي وهناك حاملة طائرات ثالثة في طريقها إلى المنطقة".

وحسب صحيفة ynet، فإن "البحرية الأمريكية أعلنت أن سفينة القيادة والسيطرة للأسطول السادس الأمريكي "ماونت ويتني" تتجه إلى شرق البحر الأبيض المتوسط ​​لدعم العمليات الأمريكية في المنطقة، وستنضم السفينة المتمركزة في إيطاليا إلى حاملتي الطائرات اللتين تم إرسالهما بالفعل إلى المنطقة".

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر، كما يتعرض القطاع لحصار وصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ"غير المقبول".



