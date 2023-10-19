تركيا تنكس الأعلام حدادا على أرواح شهداء فلسطين

MENAFN - Palestine News Network ) أنقرة/PNN-نكست تركيا العلم في جميع دوائرها الرسمية، اليوم الخميس، ضمن إعلان حداد وطني على أرواح شهداء فلسطين، الذين ارتقَوا في عدوان الاحتلال المتواصل على الشعب الفلسطيني.

وبحسب وكالة "الأناضول"، شمل تنكيس الأعلام كل المباني الحكومية في جميع أنحاء تركيا، إضافة إلى كل البعثات التركية والسفارات في الخارج.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أعلن، أمس الأربعاء، الحداد الوطني في تركيا لمدة ثلاثة أيام، لأجل الضحايا الفلسطينيين الذين يسقطون جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة أمس الأربعاء، ارتفاع حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على شعبنا في غزة والضفة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر إلى 3540 شهيدا، و13300 مصاب.

وأوضحت الصحة في بيان مقتضب، أن حصيلة الشهداء في قطاع غزة ارتفعت إلى 3478 شهيدا، وأكثر من 12 ألف مصاب، وفي الضفة الغربية إلى 62 شهيدا وأكثر من 1300 مصاب.