فيديو- باسم يوسف يشعل المواقع بمقابلته على قناة بريطانية عن غزة

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- انتشر لقاء مقدم البرامج المصري الساخر باسم يوسف مع المذيع البريطاني الشهير، بيرس مورغان، على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل سريع، والذي انتقد خلاله السياسة الإسرائيلية في التعامل مع حرب غزة.

وأعرب باسم يوسف خلال المقابلة، عن انتقاده أي أفعال أدت إلى قتل المدنيين سواء من جانب حركة حماس أو الجيش الإسرائيلي.

كما تحدث من منطلق معاناته الشخصية، حيث يقيم أهل زوجته الفلسطينية في غزة المحاصرة والذين لم يرهم أو يتواصل معهم، وخلال المقابلة استعرض صورة منزلهم المهدم وبلّغ تحياتهم للمشاهدين.

وباسم متزوج من الفلسطينية هالة دياب، ويعيش أهلها في مدينة غزة. ولديهما طفلان هما نادية وآدم.

ومع ذلك، لفت باسم إلى أن رد الجيش الإسرائيلي على هجوم حماس تخطى رد الفعل المنطقي، مشبّهاً ما تفعله إسرائيل حالياً بما فعله تنظيم الدولة الإسلامية، وهو وصف أثار ضجة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال:“إذا كنت أفهم هذا بشكل صحيح، تقصف إسرائيل غزة للضغط على الفلسطينيين والمجتمع للتحول ضد حماس.. وهذا ما تفعله المنظمات الإرهابية لأنهم ليس لديهم القدرة للتأثير في الأمة كلها في المعركة، لذا فهم يقتلون المدنيين من أجل نشر الخوف والرعب ودفعهم للانقلاب ضد الحكومة”.

وأضاف:“دعنا لدقيقة نتخيل عالماً بدون حماس.. ولنطلق عليه اسم الضفة الغربية، إذ إن حماس ليس لديها سيطرة مطلقاً على الضفة الغربية، ومع ذلك، منذ بداية هذا العام وحتى شهر أغسطس فقط، قُتل 35 طفلاً فلسطينياً”.

تقمص باسم يوسف أثناء اللقاء شخصية مستوطن إسرائيلي يخاطب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومؤيدي إسرائيل وعلى رأسهم مقدم البرامج الأمريكي بن شابيرو، عارضاً عدداً من المواقف التي تدل على اضطهاد متعمد للشعب الفلسطيني.

وحكى باسم عن مقابلة مع داني أيالون، كبير المستشارين والسفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة سابقاً، الذي اقترح أن ينتقل الفلسطينيون مؤقتاً إلى أراضي سيناء المصرية أثناء إعادة إعمار غزة، مع وعد بعودتهم في وقت لاحق.

ووصف هذه الخطة بأنها مكيدة جديدة تكرر نكبة عام 1948، التي أسفرت عن تهجير مئات آلاف الفلسطينيين من منازلهم، ولم يعودوا حتى الآن.

واحتلت المقابلة الصدارة في عدد من المنصات، واعتلت مؤشرات البحث في متصفح غوغل ومختلف منصات التواصل الاجتماعي، وتجاوزت نسبة المشاهدات خلال ساعات بثها الأولى الخمسة ملايين مشاهدة، وعشرات آلاف التعليقات.

وتلقى باسم يوسف الدعم والنقد على حد سواء، فمن ناحية أعرب الفلسطينيون وداعمو القضية الفلسطينية عن إعجابهم الشديد بتصريحاته التي كشفت حقيقة الاضطهاد والظلم الواقع على الشعب الفلسطيني من قبل إسرائيل، وأشادوا بسرعة البديهة في الرد على الأسئلة، بينما على الجانب الآخر، أثارت المقابلة سخطاً واسعاً بين داعمي إسرائيل.

من جانبه، دخل الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء ووزير خارجية قطر السابق، على خط العاصفة التي أثارها باسم يوسف الذي قدم دفاعاً مثيراً عن القضية الفلسطينية في منصة غربية، وفتح نقاشاً واسعاً عن العدوان الإسرائيلي على غزة.

وصرح الشيخ حمد على صفحته الموثقة في موقع“إكس”:“شكراً لباسم يوسف فقد قام خلال مقابلته مع“بيرس مورغان” بما لم تقم به الجامعة العربية وأمينها العام”.

وأشاد العديد من الباحثين والمثقفين والمعلقين بحديث ومداخلة الكوميدي المصري الذي دافع عن فلسطين وقضيتها، وعرّى زيف ادعاءات إسرائيل، وتحدث بلغة يفهمها الغرب، وتحقق الهدف من إيصال رسالة عن عدالة القضية، وتكشف ممارسات إسرائيل.



