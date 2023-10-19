مسؤولون فلسطينيون يطالبون الصليب الأحمر تحمل مسؤولياته وحماية عمّال غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم /PNN /طالب عدد من المسؤولين الفلسطينيين في بيت لحم الصليب الاحمر الدولي بتوفير الحماية القانونية والامنية والإنسانية لعمال قطاع غزة
الذين طردتهم إسرائيل من اماكن اعمالهم الى مدن الضفة الغربية عقب السابع من اكتوبر الحالي.
جاء ذلك خلال اجتماع عدد من المسؤولين الفلسطينين مع ممثلي الصليب الاحمر الدولي في قاعة مركز الفينيق في مخيم الدهيشة لوضعهم امام مسؤوليتهم بعد قيام جيش الاحتلال باقتحام مركز الفينيق في الدهيشة الذي يتواجد فيه ما 170 من عمال قطاع غزة فجر اليوم .
واوضح المسؤولين الفلسطينين ان جيش الاحتلال قام
باعتقال ما يقارب ٧٠ عامل كما قام بتدمير المكان وتخريب الأثاث ومصادرة اجهزة الجوال الخاص بهم والاعنداء عليهم.
واشاروا الى ما حدث
من اشتباكات بين شبان المخيم وجنود الاحتلال منا ادى لاستشهاد الطفل احمد صدوق وإصابة ١٤ اخرين جراح أحدهم وصفت بالاصابة الخطيرة.
وشارك في الاجتماع محمد خليل اللحام عضو المجلس الوطني الفلسطيني والقائم باعمال محافظ محافظ محافظة بيت لحم محمد طه ابو عليا و عبد الله الزغاري رئيس نادي الاسير
و مامون اللحام مدير جمعية الفينيق و حسن اللحام مسؤول اللجنة الصحية في مخيم الدهيشة
والحقوقي نادي فراج و المحامي فريد الاطرش مدير الهيئة المستقلة لحقوق الانسان بيت لحم والخليل فيما حضر عن الصليب الاحمر دينا الجعفري ومدير الصليب الاحمر في بيت لحم ادم .
يشار الى ان سلطات الاحتلال شنت حملة اعتقالات بحق المئات من عمال غزة الذين كانوا يعملون داخل إسرائيل قبل السابع من اكتوبر حيث ابعدت عدة الاف منهم الى مدن الضفة الغربية واصبحت تطاردهم وقامت باعتقال المئات منهم.
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