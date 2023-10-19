مسؤولون فلسطينيون يطالبون الصليب الأحمر تحمل مسؤولياته وحماية عمّال غزة

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم /PNN /طالب عدد من المسؤولين الفلسطينيين في بيت لحم الصليب الاحمر الدولي بتوفير الحماية القانونية والامنية والإنسانية لعمال قطاع غزةالذين طردتهم إسرائيل من اماكن اعمالهم الى مدن الضفة الغربية عقب السابع من اكتوبر الحالي.

جاء ذلك خلال اجتماع عدد من المسؤولين الفلسطينين مع ممثلي الصليب الاحمر الدولي في قاعة مركز الفينيق في مخيم الدهيشة لوضعهم امام مسؤوليتهم بعد قيام جيش الاحتلال باقتحام مركز الفينيق في الدهيشة الذي يتواجد فيه ما 170 من عمال قطاع غزة فجر اليوم .

واوضح المسؤولين الفلسطينين ان جيش الاحتلال قام

باعتقال ما يقارب ٧٠ عامل كما قام بتدمير المكان وتخريب الأثاث ومصادرة اجهزة الجوال الخاص بهم والاعنداء عليهم.

واشاروا الى ما حدث

من اشتباكات بين شبان المخيم وجنود الاحتلال منا ادى لاستشهاد الطفل احمد صدوق وإصابة ١٤ اخرين جراح أحدهم وصفت بالاصابة الخطيرة.

وشارك في الاجتماع محمد خليل اللحام عضو المجلس الوطني الفلسطيني والقائم باعمال محافظ محافظ محافظة بيت لحم محمد طه ابو عليا و عبد الله الزغاري رئيس نادي الاسير

و مامون اللحام مدير جمعية الفينيق و حسن اللحام مسؤول اللجنة الصحية في مخيم الدهيشة

والحقوقي نادي فراج و المحامي فريد الاطرش مدير الهيئة المستقلة لحقوق الانسان بيت لحم والخليل فيما حضر عن الصليب الاحمر دينا الجعفري ومدير الصليب الاحمر في بيت لحم ادم .

يشار الى ان سلطات الاحتلال شنت حملة اعتقالات بحق المئات من عمال غزة الذين كانوا يعملون داخل إسرائيل قبل السابع من اكتوبر حيث ابعدت عدة الاف منهم الى مدن الضفة الغربية واصبحت تطاردهم وقامت باعتقال المئات منهم.