بينهم 50 عاملا من غزة: الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة طالت 153 مواطنا من الضفة

MENAFN - Palestine News Network ) صورة أرشيفيةصورة أرشيفية

محافظات 19-10-2023 وفا- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، طالت 153 مواطنا، بينهم 50 عاملا من قطاع غزة.

فمن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال خليل قاسم الشيخ، والشقيقين حسام ومعتز محمد الشيخ من قرية مراح رباح، وحمادة صدوق (20 عاما) من مخيم الدهيشة، و50 عاملا من عمال غزة، من مخيم الدهيشة، جنوب بيت لحم.

ومن قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال مجاهد نوفل، وسامح عفانة، ومازن خدرج، من حي النقار غرب المدينة قرب جدار الفصل والتوسع العنصري.

ومن طوباس والأغوار، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب إياد عبد العزيز أبو سريس، وسائد محمد دراغمة، وسليمان العمري.

ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: غالب طه أبو اسنينة، وعلاء عاصم الجعبري، ومحمد حسين أبو حديد، وفريد السلايمة، وأشرف بدر، ويوسف الصرصور، وشادي القواسمي، ومحمود الدويك، ومحمد أبو فنون، وأشرف طه أبو اسنينة، ولؤي غيث، وعلي زهير اسكافي، وطارق عاشور، وزيد حسين الجعبري، ويزن الناظر، ومن بلدة دورا جنوب الخليل، اعتقلت يوسف قزاز، وعماد جاد الله، ومحمد نادر أبو اهليل، وسليم الرجوب، وعلاء ربعي، وشادي النمورة، وجاد الله الرجوب، وأسامة شاهين، ويوسف أبو راس، ونبيل العواودة، ومحمود عبد الجليل الشحاتيت، ومنتصر شديد، ومنذر الشراونة، وعدي العواودة، ونايف الرجوب، وأنس حسين عمرو، ويوسف نصار، وهاني أبو سباع، ومحمود أبو وردة من مخيم الفوار، ومن من بلدة بيت أمر شمالا، ورد إبراهيم عوض، والأشقاء مهدي ومهند ومحمد مرشد الزعاقيق، وراسم عزيز اخليل، وعلي محمد العلامي، ومحمد نبيل الزعاقيق.

ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال مؤيد معالي، وجارح عيسى معالي، من بلدة بيتا، جنوبا.

ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال حسن محمد عصفور، من بلدة سنجل، شمالا، ويوسف سفيان صلاح عطا، من قرية دير أبو مشعل، غربا، وعامر حسين جبر أبو عليا، وأيوب حسين جبر أبو عليا، من قرية المغير، شمال شرق، ومحمد علاء الريماوي، من حي المصايف، بالمدينة، وكلا من: هاني عاصي، وفؤاد عاصي، ورفيق مفارجة، ومحمد صالح دار موسی، وإسلام صالح دار موسی، ومحمد جميل محمد بدر، ومعن صابر جميل مفارجة، ومنتصر محمد بدر، وهاني سعيد عيسى عاصي، وأديب محمد جمال مفارجة، وإياد جبر فرج عاصي، وبكر أحمد عبد مفارجة، ومجاهد أحمد صالح دار موسی، وحسن نمر عبد مفارجة، ومحمد ثائر محمد بدر، وموسى نعمان موسى عاصي، وسيف موسى نعمان عاصي، من بلدة بيت لقيا غربا، ومن بلدة نعلين، غرب رام الله، اعتقل جنود الاحتلال: شكري خواجا، وأحمد عابد سرور، وعبد الرحمن عايد سرور، وتميم محمد عبد الكريم سرور، ومحمد عبد الكريم سرور، وبكر أحمد عبد مفارجة، وصهيب الصور، ويوسف علي الحباري، وتيسير نافع، وطالب تيسير نافع، وصهيب فهمي سرور، ومصعب محمد سرور، ومعتصم محمد سرور، ووليد عبد الرحمن نمر نافع، ونمر ناجح نمر نافع، ومن قرية دير قديس اعتقل جنود الاحتلال رياض عبد الرحيم ناصر، ومن بلدة بيتونيا غربا اعتقلوا حسن يوسف من وطاهر فلاح الندى، والشقيقين نصر الله ويحيى جمال الطويل، من البيرة.

ومن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن المقدسي أحمد أبو دعموس، من بلدة العيزرية شرقا.

ومن أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن أيوب عمران العالم، من مخيم عقبة جبر.





بحسب، هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، فإن حملات الاعتقال في الضّفة هي الأعلى منذ سنوات، ووصل عدد حالات الاعتقال منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، إلى أكثر من 850 حالة اعتقال، تركزت في محافظتي الخليل، والقدس، إضافةً إلى المعتقلين من العمال، ومعتقلين من غزة.



