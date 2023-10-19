بينهم 50 عاملا من غزة: الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة طالت 153 مواطنا من الضفة

(MENAFN
- Palestine News Network )
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محافظات 19-10-2023 وفا- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، طالت 153 مواطنا، بينهم 50 عاملا من قطاع غزة.
فمن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال خليل قاسم الشيخ، والشقيقين حسام ومعتز محمد الشيخ من قرية مراح رباح، وحمادة صدوق (20 عاما) من مخيم الدهيشة، و50 عاملا من عمال غزة، من مخيم الدهيشة، جنوب بيت لحم.
ومن قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال مجاهد نوفل، وسامح عفانة، ومازن خدرج، من حي النقار غرب المدينة قرب جدار الفصل والتوسع العنصري.
ومن طوباس والأغوار، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب إياد عبد العزيز أبو سريس، وسائد محمد دراغمة، وسليمان العمري.
ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: غالب طه أبو اسنينة، وعلاء عاصم الجعبري، ومحمد حسين أبو حديد، وفريد السلايمة، وأشرف بدر، ويوسف الصرصور، وشادي القواسمي، ومحمود الدويك، ومحمد أبو فنون، وأشرف طه أبو اسنينة، ولؤي غيث، وعلي زهير اسكافي، وطارق عاشور، وزيد حسين الجعبري، ويزن الناظر، ومن بلدة دورا جنوب الخليل، اعتقلت يوسف قزاز، وعماد جاد الله، ومحمد نادر أبو اهليل، وسليم الرجوب، وعلاء ربعي، وشادي النمورة، وجاد الله الرجوب، وأسامة شاهين، ويوسف أبو راس، ونبيل العواودة، ومحمود عبد الجليل الشحاتيت، ومنتصر شديد، ومنذر الشراونة، وعدي العواودة، ونايف الرجوب، وأنس حسين عمرو، ويوسف نصار، وهاني أبو سباع، ومحمود أبو وردة من مخيم الفوار، ومن من بلدة بيت أمر شمالا، ورد إبراهيم عوض، والأشقاء مهدي ومهند ومحمد مرشد الزعاقيق، وراسم عزيز اخليل، وعلي محمد العلامي، ومحمد نبيل الزعاقيق.
ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال مؤيد معالي، وجارح عيسى معالي، من بلدة بيتا، جنوبا.
ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال حسن محمد عصفور، من بلدة سنجل، شمالا، ويوسف سفيان صلاح عطا، من قرية دير أبو مشعل، غربا، وعامر حسين جبر أبو عليا، وأيوب حسين جبر أبو عليا، من قرية المغير، شمال شرق، ومحمد علاء الريماوي، من حي المصايف، بالمدينة، وكلا من: هاني عاصي، وفؤاد عاصي، ورفيق مفارجة، ومحمد صالح دار موسی، وإسلام صالح دار موسی، ومحمد جميل محمد بدر، ومعن صابر جميل مفارجة، ومنتصر محمد بدر، وهاني سعيد عيسى عاصي، وأديب محمد جمال مفارجة، وإياد جبر فرج عاصي، وبكر أحمد عبد مفارجة، ومجاهد أحمد صالح دار موسی، وحسن نمر عبد مفارجة، ومحمد ثائر محمد بدر، وموسى نعمان موسى عاصي، وسيف موسى نعمان عاصي، من بلدة بيت لقيا غربا، ومن بلدة نعلين، غرب رام الله، اعتقل جنود الاحتلال: شكري خواجا، وأحمد عابد سرور، وعبد الرحمن عايد سرور، وتميم محمد عبد الكريم سرور، ومحمد عبد الكريم سرور، وبكر أحمد عبد مفارجة، وصهيب الصور، ويوسف علي الحباري، وتيسير نافع، وطالب تيسير نافع، وصهيب فهمي سرور، ومصعب محمد سرور، ومعتصم محمد سرور، ووليد عبد الرحمن نمر نافع، ونمر ناجح نمر نافع، ومن قرية دير قديس اعتقل جنود الاحتلال رياض عبد الرحيم ناصر، ومن بلدة بيتونيا غربا اعتقلوا حسن يوسف من وطاهر فلاح الندى، والشقيقين نصر الله ويحيى جمال الطويل، من البيرة.
ومن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن المقدسي أحمد أبو دعموس، من بلدة العيزرية شرقا.
ومن أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن أيوب عمران العالم، من مخيم عقبة جبر.
بحسب، هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، فإن حملات الاعتقال في الضّفة هي الأعلى منذ سنوات، ووصل عدد حالات الاعتقال منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، إلى أكثر من 850 حالة اعتقال، تركزت في محافظتي الخليل، والقدس، إضافةً إلى المعتقلين من العمال، ومعتقلين من غزة.
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