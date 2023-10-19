بالفيديو.. صلاح يساند ضحايا غزة ويناشد قادة العالم

MENAFN - Amman Net) بعد انتقادات طالت النجم المصري محمد صلاح، في الأيام الأخيرة، بسبب عدم إعلان تضامنه مع ضحايا سكان غزة، خرج النجم المصري عن صمته في فيديو نشره على حساباته الرسمية مساء الأربعاء.

ونشر صلاح فيديو باللغة الإنجليزية مدته 50 ثانية، طالب فيه بإيصال المساعدات اللازمة لسكان غزة، ووقف قتل الأبرياء.

هذا ما قاله صلاح في الفيديو:

ليس من السهل الحديث في أوقات كهذه، لقد شهدنا الكثير من العنف والقسوة. التصعيد في الأسابيع الأخيرة لا يحتمل. حياة كل البشر مقدسة ويجب حمايتها. المذابح يجب أن تتوقف.

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ما هو واضح الآن هو ضرورة السماح بوصول المساعدات نحو غزة فورا، الناس هناك يعيشون بظروف مروعة. المشاهد من المستشفى ليلة الأمس كانت مرعبة. سكان غزة بحاجة للطعام والماء والمعدات الطبية بشكل طارئ.

أناشد قادة العالم للتجمع ومنع وقوع مذابح إضافية بحق الأبرياء.

يجب أن تنتصر الإنسانية.