بنزيمة يدفع ضريبة تضامنه مع غزة ويتهم عميل لحماس وله صلات بالإخوان المسلمين

MENAFN - Amman Net) تسونامي اتهامات وجّه للنجم الفرنسي كريم بنزيمة قائد فريق الاتحاد السعودي، بعد تغريدة تضامن فيها مع غزة، التي تتعرض لإبادة منذ 11 يوما راح ضحيتها آلاف القتلى وأكثر من 10 آلاف جريح.

ولم يرد بنزيمة بأي كلمة أو منشور أو تغريدة على هذا السيل من الاتهامات بل قرر مقاضاة مهاجميه قانونيا ورفع دعاوى ضدهم.

وكان بنزيمة غرّد في الـ15 من الشهر الجاري برسالة دعم للشعب الفلسطيني عبر شبكات التواصل الاجتماعي، قائلا "كل صلواتنا من أجل سكان غزة، ضحايا مرة أخرى لهذا القصف الظالم الذي لم يسلم منه نساء ولا أطفال".

الموجة الكبيرة في هذا التسونامي كان قائدها تصريح وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، الذي اعتبر أن لبنزيمة "صلات بجماعة الإخوان المسلمين"، مما أثار جدلا في فرنسا اليوم الأربعاء بعد أن مرت دون أن يلحظها أحد في البداية.

صلات بالإخوان

وسبق أن سئل الوزير عن الرسالة التي نشرها لاعب ريال مدريد السابق على شبكات التواصل دعما للشعب الفلسطيني، فكان جوابه بأن اللاعبين المشهورين مثل بنزيمة "لديهم مسؤولية وتأثير على الشباب، كان من الممكن أن يدفعه إلى أن يكون أكثر إنصافا".

وفي وقت لاحق، رفع الوزير من درجة الهجوم على بنزيمة عندما كان يجيب على سؤال حول إجراءات الحكومة لمكافحة "الإرهاب على الأراضي الفرنسية"، وقال "منذ أسابيع، كنت مهتما بشكل خاص (..) بجماعة الإخوان المسلمين"، في إشارة في ذلك الوقت إلى صلات بنزيمة المزعومة بجماعة الإخوان.

ولم يكن لتصريحات الوزير أي صدى في فرنسا حتى نشرتها وسائل إعلام إسبانية في وقت متأخر من أمس الثلاثاء.

وبررت مصادر من وزارة الداخلية الفرنسية، الأربعاء، الاتهامات التي وجهها دارمانان بأن تصرفات اللاعب مؤخرا تشكّل "انجرافا نحو إسلام متشدد وصارم".

وفي حديثها لموقع "آر إم سي" الفرنسي الرياضي، ذكرت مصادر في الوزارة "حالات عدة تورط فيها بنزيمة"، مثل:

رفضه غناء النشيد الوطني الفرنسي في المباريات مع فرنسا.

"دعوته" على شبكات التواصل الاجتماعي "لصالح المسلمين".

صورة بجوار نور الدين مأمون الذي تم التحقيق معه في سياق مقتل البروفيسور صموئيل باتي، الذي قُطع رأسه عام 2020 على يد رجل من أصل شيشاني.

"عميل" لحماس وفرنسي على الورق

وكان بنزيمة دعّم المصارع الروسي حبيب نورمحمدوف، الذي نشر رسالة هاجم فيها الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، ودعا في منشوره على صفحته الرسمية على إنستغرام بأن "يشوّه العلي القدير هذه القمامة"، في إشارة إلى ماكرون و"جميع أتباعه الذين يهينون، باسم حرية التعبير، عقيدة أكثر من مليار ونصف المليار شخص (المسلمين)".

وبالنسبة لوزارة الداخلية الفرنسية، فإن كل هذه القضايا لا تسمح بتقديمه إلى المحكمة، لكنها "تشكل إشارة غامضة بشكل خاص لرياضيين لديهم جمهور كبير".

وبعد الوزير، طالبت النائبة في مجلس الشيوخ الفرنسي فاليري بوايي بسحب الجنسية الفرنسية وسحب الكرة الذهبية من بنزيمة.

وقالت فاليري بوايي، في بيان أصدرته اليوم، إن بنزيمة نشر تغريدة على حسابه الرسمي عبر منصة "إكس"، عبّر فيها عن مساندته لسكان غزة بسبب الغارات والقصف الذي يتعرضون إليه، مضيفة أن وزير الداخلية الفرنسي كان قد أكّد بدوره أن بنزيمة "على علاقة بالإخوان المسلمين".

وتبعا لذلك، طالبت عضوة مجلس الشيوخ بتسليط عقوبات على كريم بنزيمة من خلال سحب الكرة الذهبية التي كان قد فاز بها عام 2022، من ثم تقديم طلب رسمي من أجل سحب الجنسية الفرنسية منه.

وقبل الوزير والنائبة، هاجمت أمس الوزيرة الفرنسية السابقة نادين مورانو بنزيمة بعد تضامنه مع الشعب الفلسطيني إثر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت مورانو، أثناء استضافتها في قناة "سي نيوز" وإذاعة "أوروبا 1′′، إن بنزيمة اختار معسكره وبات "عميلا للبروباغندا (الدعاية) التي تمارسها حماس وتهدف هي الأخرى لتحطيم إسرائيل".

واستنكرت مورانو، وهي من الأسماء المهمة داخل حزب الجمهوريين، عدم قيام بنزيمة بأي خطوة تضامنية مع من سمتهم بـ"ضحايا حماس من الإسرائيليين".

وعلى المنوال نفسه، نسج السياسي اليميني المتطرف جون مسيحة، الذي قال: إن بنزيمة يشعر بالارتباط بالأمة الإسلامية أكثر من فرنسا وهو مثل الكثيرين، فرنسي على الورق فقط.

وبعد أن اتخذ هذا الهجوم منحا تخوينيا واتهامات غير مسبوقة للاعب كرة قدم، قرر بنزيمة مقاضاة مهاجميه قانونيا.

وكشف محامي بنزيمة أنه يستعد لرفع دعاوى قضائية ضد 4 أشخاص وهم وزير الداخلية دارمانين، وعضو البرلمان الأوروبي فرانك تابيرو، وعضوة البرلمان الأوروبي نادين مورانو والنائبة البرلمانية الفرنسية فاليري بوايي

وأوضح المحامي هيوز فيغييه -في تصريحات نقلتها صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أمس الأربعاء- أن "الدعاء للسكان المدنيين تحت القنابل التي لا تستثني النساء والأطفال، لا يشكل دعاية لحماس، ولا تواطؤ مع الإرهاب ولا تعاون معه".

97 مباراة دولية

ويلعب بنزيمة (35 عاما) -الذي خاض 97 مباراة دولية قبل أن ينهي مسيرته مع المنتخب الفرنسي عام 2022 بسبب خلافات مستمرة مع المدرب ديدييه ديشان- منذ الموسم الحالي في نادي الاتحاد، بعد 14 موسما في ريال مدريد.

ورغم أن لاعبين فرنسيين آخرين دعموا الشعب الفلسطيني، مثل نبيل فقير لاعب ريال بيتيس والذي أظهر "دعمه الثابت للشعب الفلسطيني الذي عانى من الفصل العنصري لفترة طويلة"، فإن الهجوم الصاعق لم يشن إلا على بنزيمة.