تمثيل فجّ لديستوبيا أورويل

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إثر الحصار الأخير الذي فرضته الخوارزميات الخاصة بعدد من منصات وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإنستغرام، لم يعد من باب التحليل الأدبي القول إنَّنا نعيش في ديستوبيا الروائي الإنكليزي جورج أورويل، التي رسم قوانينها في روايته "1984" كما لو أنَّه رسم تصوّراً مغلقاً ونهائياً عن شكل العالم الذي نعيش فيه. حتَّى بخصوص هذا المقال، يكفي ذكر إشارة بسيطة عن العدوان الذي يقوم به كيان الاحتلال ضدَّ أهالي غزة حتى تقيّد المنصات المختلفة ظهوره على الصفحات، وتحدَّ من انتشاره.

إذاً، بموازاة العدوان الصارخ الذي يجري على الناس العُزَّل في بيوتهم، في تخطيط من الواضح أنَّه قد سبق العدوان؛ تخطيط يفضي أو يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، أو قطع شوط لتصفيتها عبر تهجير أهالي غزة، بموازاة ذلك، يحدثُ عدوان على الحقيقة. أساساً قيام كيان الاحتلال بالمبدأ، لم يكن إلا عدواناً على الحقيقة. وفي الحروب، كثيراً ما يقوم المعتدي بتزييف الحقائق كونه يفتقد الذريعة لتفسير عدوانه. هذه الأيام يجري التزييف بمعونة الذكاء الاصطناعي الذي يراقب آراء البشر ويحاول رسم صورة تعاطفهم باتجاهٍ واحد، حتى بدا أنَّ المعسكر المناصر لفلسطين قد يفقد الأدوات التي بإمكانهِ من خلالها إيصال حقيقة ما يجري. ببساطة، لأنَّنا نتحرك عبر وسائل يجري تجييرها لصالح السردية الصهيونية.

باختصار، جهدنا محاصر، كلماتنا مقيدة، وصولنا محدود. والأخطر، أنَّ هذا يجري فيما العدوان يستمر على الأرض وفي الاتجاهات كافة، وكأنَّما المحتل يبحث عن أنواع الحشد كافة في عدوانه. حداً بدا معه كلام وزير الخارجية الأميركي كلاماً زائداً بقوله إنَّه جاء إلى "إسرائيل" لا كوزير للخارجية الأميركية، وإنَّما "كيهودي".



ليس الخطاب الأميركي الذي يؤيد كيان الاحتلال غريباً. لكن مع ذلك، لا يمكن للمراقب ألا يستغرب هذا التصريح الذي يتلاعب بالإحساس الديني. وليس واضحاً لمن يوجّهه؛ أيقول للمسلمين أنا يهودي في هذا الصراع؟ أيقول للعرب والفلسطينيين أنا يهودي في هذا الصراع؟ أم يقول للصهاينة الذين لطالما بذلوا كل جهد ممكن كي يلصقوا مشروعهم الصهيوني بالدين اليهودي، بقوله لهم: أرى عدوانكم السافر مقدَّساً؟

في الأحوال جميعها، التصريح يختزل ما دأبت الصهيونية على تسويقه بأنَّ مشروعها الاستيطاني مشروع إلهي، وبأنَّ فلسطين أرض الميعاد. وهو تلاعب بالعواطف، واحتكارٌ لوجهٍ زائف أساساً من وجوه الصراع، الذي ينطوي على غزو ونهب واستباحة وحشية.

مجدّداً يحسب المرء نفسه في رواية أورويل وهو يقرأ شكوك البيت الأبيض حول تصريح سابق للرئيس الأميركي، الذي تحدّث فيه عن قطع رؤوس الأطفال الإسرائيليين. وقد ساهم خطابه المبكر -باعتباره ممثلاً رسمياً لبلده- أيما مساهمة في تضليل الحقائق، وتجييش الرأي العالمي ضدَّ أصحاب الأرض. وهذا النفي اللاحق لما حقَّقَ غرضه، أمرٌ نراه في ديستوبيا أورويل لجهة الاستخدام الوظيفي والآني للحقائق، أو بصورة أدق في المسألة الفلسطينية؛ لغياب الحقائق، لعكس الحقائق، لمحاربة الحقائق، والنيابة عنها بالأكاذيب.

السلوك الذي تسلكه أميركا عبر منصاتها، وفي خطابها الرسمي يجعلنا ندرك أنَّنا مواطنون في ديستوبيا "الأخ الكبير" الذي يتلاعب بعواطف وعقول الناس، ويرسم مصيرهم، ويصنع حتَّى خياراتهم الوجدانية. وهو أمر يفسّر إلحاح الجمهور العربي على "المؤثرين" كي يقولوا كلمتهم، سِواء أكانوا نجوم رياضة أم فنانين.

وما يمنع المراقب عن تبنّي المقاربة بين الديستوبيا التي تفرضها الرأسمالية الأميركية على العالم، وبين الرواية الشهيرة، هي الاختراقات التي يحاول ناشطون حول العالم القيام بها لصالح السردية الفلسطينية. كما أنَّ ثمَّة بالفعل، أطفالاً في الجِوار، يُقتلون. ويبقى على من يشهد هذه الأيام سفالة خوارزميات الذكاء الاصطناعي؛ أن يلصق وجدانه بالزمن الفلسطيني، وأن يرهن وجدانه إلى الطفل الفلسطيني الأعزل حتى على فيسبوك.

* روائي من سورية

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