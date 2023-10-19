الموسوعة التفاعلية للقضية الفلسطينية غزّة منذ عام 1956

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خمس إضاءات حول غزة التي تتعرّض اليوم إلى أبشع عدوان، نشرتها، أمس الأحد، "الموسوعة التفاعلية للقضية الفلسطينية"، التي تعدّها "مؤسسة الدراسات الفلسطينية" ضمن مشروع مشترك مع "المتحف الفلسطيني"، تتتبّع خلالها تاريخ فلسطين الحديث منذ نهاية الحقبة العثمانية حتى الوقت الراهن.

في الإضاءة الأولى "حرب سنة 1956.. الفشل السياسي للعدوان الثلاثي"، تعود الموسوعة إلى سلسلة العمليات الانتقامية الإسرائيلية ضدّ عمليات تسلُّل الفلسطينيين من غزة، ففي نهاية آب/ أغسطس 1953، هاجمت وحدة إسرائيلية يتزعّمها المُجرم أريئيل شارون مخيم البريج للاجئين في قطاع غزة وقتلت 50 فلسطينياً على الأقل.

أما خلال السنتين 1955 و1956، فأطلق الكيان الصهيوني عدداً من الهجمات واسعة النطاق على قطاع غزة، أودت أولاها، وكانت في 28 شباط/ فبراير 1955، بحياة ثمانية وثلاثين شخصاً. ومع ذلك، واصل الفلسطينيون الفدائيون مقاومتهم، وأشرفت الحكومة المصرية في سنة 1955 على تدريب الفدائيين العاملين انطلاقاً من غزة وشرق سيناء.

وتشير الموسوعة إلى أنه في عامَي 1955 و1956، حيث أطلقت "إسرائيل" عدداً من الهجمات واسعة النطاق على قطاع غزة، أودت أولاها، وكانت في 28 شباط/ فبراير 1955، بحياة ثمانية وثلاثين شخصاً. ومع ذلك، واصل الفلسطينيون الفدائيون مقاومتهم، وأشرفت الحكومة المصرية في سنة 1955 على تدريب الفدائيين العاملين انطلاقاً من غزة وشرق سيناء.

ومع بدء العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، الذي قادته بريطانيا وفرنسا والكيان الإسرائيلي، قتلت القوات الإسرائيلية 275 فلسطينياً في بلدة خان يونس في قطاع غزة، وبعد انتهاء الاقتتال، قامت "إسرائيل" بقتل 110 فلسطينيين آخرين في رفح ، على الحدود بين غزة ومصر، وخلال انسحابها من سيناء، دمّر الجيش الإسرائيلي البنية التحتية في المناطق التي احتلّها.

تقدّم الإضاءة الثانية "اللاجئون الفلسطينيون في قطاع غزة، 1948-1967.. إعادة التشكيل السياسي والاجتماعي لفضاء فلسطيني مضيّق عليه"، واقع اللجوء في لواء غزة الذي شكّل أحد الألوية الخمسة في فلسطين الانتدابية، وكان يشمل قضاءي غزة وبئر السبع، وفي إثر العمليات الحربية، سيطرت "إسرائيل" على قضاء بئر السبع بكامله، وعلى الجزء الأكبر من قضاء غزة. وما تبقى خارج الاحتلال من قضاء غزة أضحى تحت الإدارة العسكرية المصرية وعُرف لاحقاً بقطاع غزة، بمساحة بلغت 361 كم2، أي ما لا يزيد على 1.33 بالمئة من مساحة فلسطين. وقد رافق احتلال القسم الأعظم من اللواء تدمير 49 قرية وتهجير سكانها. فبلغ عدد الذين لجأوا إلى قطاع غزة من لواء غزة، وأيضاً من لواء اللد، أكثر من 200 ألف نسمة، في حين أن عدد الذين كانوا يسكنون أصلاً في القطاع لم يتجاوز آنذاك 80 ألف نسمة، ليصل عدد سكّانه اليوم إلى أكثر من مليونين.

توضّح الموسوعة تحوّلات اللجوء وتأثرها بالقوانين التي سنّتها السلطات المصرية، ثمّ انخراطهم في ممارسة مهنة الصيد وبعض الأعمال التجارية الصغيرة والانخراط في الوظائف الرسمية في الأونروا أو في المديريات التابعة للمجلس التنفيذي الحاكم، وصولاً إلى عام 1967 حيث شهدت العلاقات الاجتماعية بين النسيج الاجتماعي المتعدد داخل القطاع مزيداً من الاندماج والانصهار.

تتناول الإضاءة الثالثة "اللاجئون الفلسطينيون في قطاع غزة منذ 1967: حواضن للمقاومة" الالتفاف الشعبي حول العمل الفدائي المسلّح بعد هزيمة حزيران/ يونيو، وتطوّره حتى بداية الانتفاضة الأولى سنة 1987 إذ كان للمخيمات في غزّة دور بارز في أحداث الانتفاضة، التي اندلعت شرارتها في مخيم جباليا، فقد مثلت الحاضنة الفعلية لفعل المقاومة، وذلك عبر أشكال متعددة في إطار المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي، مثل الإضراب التجاري والمهني والحِرفي والتظاهرات الشعبية وأيام الحداد.

وتفصّل أيضاً تطوّر الاحتضان الشعبي للمقاومة بعد مجيء السلطة الفلسطينية عام 1993، عبر انخراط الغزيين في التنظيمات المقاومة، وخروجهم في مسيرات للمطالبة بحق العودة ما عرّضهم لعمليات القمع والتنكيل من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

في الإضاءة الرابعة "هبة آذار/ مارس 1955 في قطاع غزة: إحباط مخططات التوطين"، تفصيل لمسار الأحداث ضد مشروع توطين قسم من لاجئي قطاع غزة في شمال غرب صحراء سيناء بطابعها الشعبي الواسع، وبوضوح أهدافها، وبتشارك الشيوعيين والإسلاميين في تنظيم فعالياتها، وبنجاحها في تحقيق هدفها الرئيس المتمثّل في إفشال مشروع التوطين هذا.

تقف الإضاءة الخامسة "فك الارتباط الإسرائيلي عن قطاع غزة، 2005: مفاقمة الحصار واستهداف أراضي الضفة الغربية" عند العواقب السياسية والاستراتيجية، وقد كان بعضها بعيد الأثر. في "إسرائيل"، ضعفت سيطرة شارون على حزب الليكود، فدعا في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2005، إلى انتخابات مبكرة وأعلن عن تشكيل حزب جديد، هو حزب كاديما ، وطلب من أتباعه في الليكود الانضمام إليه. أما على الساحة الداخلية الفلسطينية، بدا أن حركة "حماس " هي المستفيدة السياسية من انسحاب المستوطنين والجنود الإسرائيليين، وقد ترجمت ذلك في فوزها بالانتخابات التشريعية في 25 كانون الثاني/ يناير 2006. أما في ما يتعلّق بالمواجهة الفلسطينية الإسرائيلية، فقد حصلت "إسرائيل" على حرية أكبر في استعمار الضفة الغربية وفصلها عن قطاع غزة، وفرض حصار على هذا الأخير، مع تجاهل تام لـ"اتفاقية التنقل والعبور" التي سرعان ما أصبحت حبراً على ورق.

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